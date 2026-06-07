La Ruota della Fortuna, una concorrente getta Gerry nello sconforto. Ma Samira versione Barbie è top

Puntata adrenalinica quella di domenica 7 giugno de "La Ruota della Fortuna": Gerry Scotti non crede ai suoi occhi mentre Samira incanta in total pink

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Giorgia Sdei

Giornalista pubblicista, esperta di spettacolo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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La Ruota della Fortuna, una concorrente getta Gerry nello sconforto. Ma Samira versione Barbie è top
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Samira Lui
Chi è Gerry Scotti? Dettagli su Samira Lui. Com'è andata la puntata del 7 giugno?

Arriva una nuova puntata de La Ruota della Fortuna che domenica 7 giugno porta su Canale 5 tutta l’adrenalina del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Tre concorrenti agguerritissimi si sono scontrati a colpi di tabellone e non sono mancati i colpi di scena: una manche in particolare ha dato del filo da torcere a una giocatrice. E la soluzione data ha gettato nello sconforto pubblico in studio, a casa, conduttori e gli altri giocatori. A consolare, per fortuna, c’era il look di Samira che ha letteralmente incantato tutti.

Pretty in pink: Samira sceglie il bubblegum

La puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 7 giugno comincia, come sempre, con l’ingresso in studio dei due presentatori: un sempre più frizzante Gerry Scotti e la sua valletta Samira Lui, stavolta in versione Barbie. Il look scelto per l’occasione, infatti, è un total pink impossibile da non notare: un abito lungo con spacco laterale e corpetto con scollo morbido. Il colore è cool, il modello pure e nell’insieme Samira è una gioia per gli occhi, complici anche i tacchi vertiginosi che slanciano la figura.

La co-conduttrice poi ci mette del suo e oltre alla bellezza regala anche diversi momenti frizzanti, a partire dagli scambi con il collega sulla rana rospo che “muggisce” fino ad arrivare al momento clou della serata: un tabellone che mette in crisi sia la concorrente che – per motivi diversi – tutti gli altri.

Giulia sbaglia sul Jackpot e Gerry “sviene”

La partita, come detto, vola via velocemente ed è più divertente e dinamica del solito. I tre concorrenti (il campione in carica Enzo, Simone e Giulia) si danno da fare per accaparrarsi più soldi possibili e arrivare a La Ruota delle Meraviglie mettendosi in tasca, possibilmente, anche i vari benefit in palio. Ma nel round Jackpot accade qualcosa di incredibile.

A dominare la manche è Giulia, 26enne da Catanzaro, che rimane sul tabellone “Città e Colori” tutto il tempo. La soluzione è lì, praticamente a portata di mano in un tabellone tutto sommato semplice in cui manca solo una parola: lei non la sa, trova un Passamano e cede la ruota a Simone. Che passa a Enzo. Che passa di nuovo a Giulia. A questo punto lei riesce ad arrivare sullo spicchio Jackpot e lettera dopo lettera lo “ingrassa” fino a 53.300 euro. Ma alla fine sbaglia clamorosamente parola.

“È come trovare per terra un portafoglio con 50 mila euro per terra e buttarlo via” la tocca piano un Gerry Scotti visibilmente affranto, che “sviene” sulla ruota. Samira è ancora più diabolica quando dice: “Mi sto divertendo moltissimo”. Alla fine a indovinare è il prof. Simone, ma senza Jackpot. E proprio lui scalza Enzo e diventa campione con 10.400 euro dopo aver dominato anche Se la sai raddoppi e l’Ultimo Round.

Il conduttore si è divertito un mondo e lo ha sottolineato proprio durante il Jackpot: “Quando io e i miei autori abbiamo studiato la manche del Jackpot pensavamo a uno spettacolo come quello che ci avete offerto voi. Meraviglioso”. E in effetti quando la puntata scorre così c’è poco da dire: è un piacere.

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