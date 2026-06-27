IPA Nilufar Addati, possibile ritorno di fiamma con Giordano

Molti amori fanno giri immensi e poi ritornano, canta Antonello Venditti. E poi ci sono fan di Uomini e Donne che vorrebbe rivedere di nuovo insieme coppie storiche, anche se, la storia ci insegna, non sempre è un bene. Succede da anni con Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, coppia tornata di colpo al centro del gossip in queste calde giornate di fine giugno per un dettaglio piccolo piccolo: un video girato in Grecia.

Un secondo di vacanza, una storia su Instagram, una folata di vento, un frame scivoloso. Qualcosa di veramente impercettibile. Eppure tanto è bastato per far ripartire la macchina dei rumor e riaccendere i fan, quelli che il capitolo tra i due non l’hanno mai chiuso davvero. D’altronde, ci sono persone che ancora aspettano il ritorno di Fiamma tra Belen e Stefano, o peggio ancora, tra Giulia de Lellis e Andrea Damante. Ma senza dilungarci troppo, vediamo nel dettaglio cosa sarebbe successo.

Nilufar e Giordano insieme in Grecia

Il dettaglio che ha fatto esplodere tutto è arrivato, come spesso (sempre) accade, dalle storie Instagram. Giordano Mazzocchi ha pubblicato un contenuto dalla Grecia in cui compare anche Nilufar Addati. L’ex tronista, avrebbe poi ricondiviso quella storia sul proprio profilo.

Un gesto minuscolo, un repost, cosa sarà mai, eppure sufficiente a rimettere tutto in moto. Perché tra loro il pubblico non ha mai archiviato nulla. La loro storia, nata nel 2018 nello studio di Maria De Filippi, era stata seguita con grande partecipazione: dopo la scelta, la relazione era proseguita fuori dal programma tra entusiasmo, crisi e una rottura arrivata nel 2019.

Il possibile ritorno di fiamma

Parlare di ritorno ufficiale, però, sarebbe prematuro. I due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione esplicita, né hanno confermato di essere di nuovo una coppia. Quello che si può dire è che il riavvicinamento appare evidente. E che non arriva dal nulla.

Già a maggio, durante una diretta social, a Nilufar era scappato un riferimento proprio a Giordano: un piccolo lapsus che i fan avevano notato all’istante. Poi, a giugno, ospite di Terrazza Fab!, l’ex tronista aveva parlato della propria vita sentimentale, delle dating app e del rapporto con l’idea di maternità, definendosi single. Il video in Grecia, adesso, ha rimescolato le carte.

La storia nata a Uomini e Donne

Nilufar e Giordano restano una delle coppie più amate della stagione 2017/2018 di Uomini e Donne. Lei, tronista italo-persiana, lo scelse al termine di un percorso molto seguito, fatto di intesa e di un racconto emotivo e tormentato che aveva conquistato una bella fetta di pubblico.

Poi, finita la relazione, ognuno ha preso la propria strada. Nilufar ha costruito un profilo da influencer, imprenditrice e creator lifestyle, lanciando il brand di gioielli The Nesh. Negli ultimi mesi ha parlato pubblicamente anche della scelta di congelare gli ovuli, legata a problemi di salute come endometriosi e adenomiosi.

Giordano, invece, ha messo al centro la musica: oggi si presenta soprattutto come DJ e producer, tra serate, club e nuove uscite.