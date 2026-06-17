Milo Infante arriva a Mediaset e scalza Mario Giordano: come cambiano i palinsesti

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Mario Giordano e Milo Infante

Ha destato non poco clamore l’approdo di Milo Infante a Mediaset, arrivato dopo decenni di fedeltà alla Rai. Il giornalista giunge all’emittente dei Berlusconi con un ruolo dirigenziale e la promessa di una prima serata su Rete 4. Così, il palinsesto potrebbe subire un cambiamento non indifferente il prossimo autunno, tutto a scapito di Mario Giordano che rischia di dover cambiare, per l’ennesima volta, la collocazione della sua trasmissione Fuori dal Coro.

Mario Giordano, il destino di Fuori dal Coro e i dissapori con Mediaset

Fuori dal Coro, il programma di approfondimento dedicato alla cronaca e all’attualità, ha cambiato più di una casa nel corso del tempo. La trasmissione di Mario Giordano esordì sul martedì di Rete 4, per poi essere scalzata da Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca e passare al mercoledì. In seguito arrivò Realpolitik di Tommaso Labate, che posticipò ulteriormente Fuori dal Coro alla domenica sera. Ma anche qui, sembra non esserci più posto.

Dal prossimo autunno, Fuori dal Coro potrebbe non dover cambiare semplicemente giorno ma addirittura canale. Quella di Mario Giordano potrebbe essere la prima trasmissione di approfondimento a migrare su Italia 1, tradizionalmente dedicato a contenuti più giovani e leggeri. Per Giordano, d’altronde, potrebbe trattarsi di un nostalgico ritorno. Fu proprio su Italia 1 che il giornalista si fece strada in televisione, dirigendo per un decennio Studio Aperto, creando lo sperimentale Lucignolo e conducendo in seguito L’Alieno.

Voci di corridoio rivelano tuttavia una crescente insoddisfazione di Giordano nei confronti dell’emittente. L’astio sarebbe dovuto a una promessa di taglio del budget fino al 30%: non poco per una trasmissione come Fuori dal Coro, caratterizzata da inchieste sul posto e numerosi servizi esterni.

Già nell’ultima puntata di questa stagione, d’altronde, si era notato che le cose non andassero per il verso giusto. “È l’ultima puntata di Fuori dal Coro per questa stagione. L’abbiamo saputo giovedì, all’improvviso” si era lamentato Giordano, aggiungendo sarcastico: “Faremo una pausa lunga. Non daremo fastidio a nessuno con la nostra voce fastidiosa”. E dopo il torneremo a settembre seguì un preoccupato “forse”.

Milo Infante punta alla domenica di Rete4

Se Milo Infante ha scelto di dire addio a mamma Rai per passare alla concorrenza non è stato per accontentarsi di poco. Il giornalista soffriva l’impossibilità di ottenere la nomina di direttore – cui nel servizio pubblico non è consentita la conduzione di un programma – e, di conseguenza, un lauto aumento di stipendio. A Cologno Monzese è arrivato grazie a un ruolo dirigenziale, da codirettore di Videonews, e alla promessa di un nuovo programma in prima serata.

Infante punta a Rete 4, è la scelta più coerente con i suoi contenuti dedicati alla cronaca nera e all’attualità – così come quelli trattati in Rai nel corso di Ore 14. Pare che i vertici Mediaset gli abbiano garantito uno slot tra i più ambiti, forse proprio quella domenica sera che fino ad oggi è appartenuto a Mario Giordano. Per averne la conferma bisognerà tuttavia attendere l’annuncio dei nuovi palinsesti autunnali, in programma per il mese di luglio.