Ascolti tv del 15 agosto, Massimo Ranieri contro i successi dell’atletica: la vittoria indimenticabile

Il sabato di Ferragosto va in onda su Rai 1 lo spettacolo di Massimo Ranieri "Sogno e son desto", che sfida in prima serata la diretta delle gare di atletica degli Europei 2026: che ha vinto?

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Getty Images Andy Diaz, oro nel salto triplo agli Europei di atletica leggera 2026

Sabati così ne capitano raramente: nella serata di Ferragosto, il 15 agosto 2026, in televisione vanno in onda le emozioni della musica e dello sport. Su Rai 1 Sogno e son desto, con i best of delle serate show del cantante. Un viaggio nella sua storia televisiva attraverso il grande varietà che lo ha visto protagonista su Rai 1 tra il 2014 e il 2016. Cantante, autore, interprete… Tutti i volti di Ranieri in un solo momento e con l’aiuto di alcuni grandi ospiti come Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Patty Pravo, Franco Battiato, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Edoardo Bennato, Irene Grandi, Stefano Bollani e Morgan, accanto a grandi protagonisti del cinema e del teatro.

Mentre Rai 1 punta tutto sulla magia della musica, su Rai 2 viene trasmessa tutta l’emozione dello sport con gli Europei di atletica leggera di Birmingham che ha visto uno storico oro a Andy Diaz nel salto triplo. L’atleta ha stabilito il nuovo record italiano e una misura a 14 centimetri dal primato mondiale. Nella stessa gara l’Italia si è aggiudicata anche il bronzo di Dallavalle. Insomma, una serata da ricordare! Canale 5 trasmette invece una replica di Ciao Darwin, mentre Italia 1 punta sul calcio con la Coppa Italia.

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