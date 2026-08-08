Sogno e son desto, la scaletta della serata con Massimo Ranieri

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Massimo Ranieri

Massimo Ranieri torna protagonista in prima serata con Sogno o son desto, lo show che porta in tv musica, teatro e racconto. Un appuntamento che riaccende i riflettori su uno degli artisti più completi dello spettacolo italiano. Cantante, attore e uomo di palcoscenico, ha attraversato decenni di carriera senza perdere il legame con il pubblico.

Si tratta di un omaggio allo spettacolo di Ranieri, con la riproposizione tramite riedizione in replica di tre tra le più belle puntate di ciascuna delle tre edizioni dello spettacolo televisivo. Andate in onda tra il 2014 e il 2016, le serate tornano a far rivivere l’energia e il carisma del grande artista-istrione. Ritroveremo anche gli ospiti più prestigiosi saliti sul palco insieme all’artista nel corso delle tre diverse stagioni dello show.

Sogno e son desto 2, musica e teatro nello show di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri torna protagonista del sabato sera di Rai1. Stasera 8 agosto alle 21.30, la rete ammiraglia propone Sogno e son desto 2, lo spettacolo che riporta sul piccolo schermo alcuni dei momenti più emozionanti dello show costruito attorno al talento e alla versatilità dell’artista napoletano.

La serata fa parte della riedizione che recupera alcune delle più belle puntate delle tre edizioni di Sogno e son desto, trasmesse originariamente tra il 2014 e il 2016. Un viaggio nel repertorio e nella carriera di Ranieri, ma soprattutto una formula che mescola musica, teatro, varietà e incontri con grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Sogno e son desto 2 nasce infatti dall’omonimo spettacolo teatrale scritto da Massimo Ranieri insieme a Gualtiero Peirce. La seconda edizione televisiva debuttò su Rai 1 nel settembre del 2014 e vide Ranieri affiancato stabilmente da Morgan e Simona Molinari, chiamati a condividere con il padrone di casa duetti e momenti musicali.

Al centro della serata resta naturalmente la musica. Ranieri attraversa generi ed epoche differenti, alternando la grande tradizione della canzone napoletana ai classici della musica italiana e internazionale. Ma Sogno e son desto non è semplicemente un concerto televisivo: la scaletta lascia spazio anche alla dimensione teatrale dell’artista, con monologhi, macchiette e interpretazioni che arrivano fino ai sonetti di Shakespeare.

I grandi ospiti nella serata dell’8 agosto

A rendere lo spettacolo ancora più ricco sono gli incontri con gli ospiti. Nel corso della seconda edizione salirono sul palco numerosi protagonisti della musica e dello spettacolo, dando vita a esibizioni spesso costruite appositamente per il programma. Tra i nomi legati a Sogno e son desto 2 figurano Gianna Nannini, Toto Cutugno, Andrea Griminelli, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Tullio De Piscopo e Tony Esposito, oltre ai momenti di intrattenimento con Max Tortora.

Il risultato è un varietà nel senso più classico del termine, nel quale Ranieri può mostrare tutte le anime della sua carriera: cantante, attore, interprete e uomo di teatro. Una formula che all’epoca conquistò anche il pubblico televisivo: la seconda edizione si impose nel sabato sera di Rai1 e la puntata conclusiva del settembre 2014 raccolse quasi 3,8 milioni di spettatori con il 19,89% di share.

A distanza di anni, Sogno e son desto 2 torna così in prima serata puntando sulla forza di uno spettacolo senza tempo. Tra grandi canzoni, duetti, teatro e ricordi, Massimo Ranieri sarà il mattatore del sabato sera, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso la musica e la storia dello spettacolo italiano.