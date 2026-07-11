Stefano De Martino, Affari Tuoi torna in onda (per poco) poi lo stop

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino si prepara a salutare il pubblico di Affari Tuoi prima della pausa estiva. Il programma si congederà presto, per tornare a settembre, nel frattempo però ha subito continui stop e cambi d’orario a causa della presenza dei Mondiali di calcio 2026.

Affari Tuoi torna in onda l’11 luglio: la puntata con Stefano De Martino

Nei prossimi giorni Affari Tuoi subirà non poche modifiche, proprio per via della presenza delle partite di calcio che stanno animando il Mondiale 2026 e vengono trasmesse su Rai Uno, la stessa rete del programma.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza fra repliche improvvise e cambi di programmazione. Venerdì 10 luglio la trasmissione condotta da Stefano De Martino non è andata in onda. Martina Miliddi, Herbert Ballerina e il conduttore si sono presi una pausa. Hanno infatti lasciato il posto alla partita dei Mondiali 2026 che ha visto Spagna e Belgio sfidarsi per i quarti di finale. La partita è stata seguita dalla messa in onda del programma Notti Mondiali.

Sabato 11 luglio Affari Tuoi torna finalmente in onda. L’appuntamento è, come di consueto, alle 20.35 su Rai Uno per seguire una nuova appassionante partita. Affari Tuoi si potrà seguire anche domenica 12 luglio e lunedì 13 luglio quando la programmazione dello show sarà regolare.

Martedì 14 luglio ci sarà invece un nuovo stop: la trasmissione dei pacchi si fermerà per consentire ai telespettatori di seguire la primissima semifinale dei Mondiali 2026. Lo stesso accadrà mercoledì 15 luglio, quando andrà in scena la seconda semifinale. Giovedì 16 luglio e venerdì 17 luglio lo show di Stefano De Martino andrà in onda nuovamente.

Quando finisce Affari tuoi

Il 19 luglio dovrebbe essere la data in cui il conduttore si congederà per iniziare la pausa estiva, tornando poi a settembre con nuove puntate di Affari Tuoi. L’estate sarà particolarmente impegnativa per Stefano De Martino alle prese con i preparativi per Sanremo 2027.

La 77esima edizione della kermesse andrà in scena da martedì 16 febbraio a sabato 20 febbraio 2027. In quei giorni a condurre lo show sarà proprio Stefano De Martino che avrà a disposizione questi mesi non solo per scegliere le canzoni e i cantanti in gara, ma anche per selezionare i co-conduttori del Festival e gli ospiti che animeranno le varie serate.

Un momento piuttosto impegnativo per il presentatore che, come anticipato, sembra intenzionato a introdurre numerosi cambiamenti. A partire da una serata dedicata all’Eurovision Song Contest.

“Il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo ‘serata performance’ – ha confidato all’AGI, Stefano -. Gli artisti tornano con il brano in gara, ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo come quando si esibiscono nei propri live. E quella serata determinerà un vincitore che andrà a rappresentare l’Italia all’Eurovision”.

“Martedì e mercoledì si esibiscono tutti i cantanti in gara – ha annunciato -. Il giovedì, al centro delle cinque serate, ci sarà la serata delle cover. Sabato sera il gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo”.

Per quanto riguarda le canzoni in gara ha poi aggiunto: “C’è tantissima musica nuova in Italia, ci sono tantissimi nuovi cantautori, c’è un grande ritorno alla musica suonata e ci sono tanti performer. Spero di rappresentare molte di queste realtà sul palco”.