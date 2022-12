Frasi sui bambini emozionanti e vere

Fonte: iStockPhoto Frasi sui bambini, citazioni e aforismi

La fanciullezza è un’età indimenticabile nella vita delle persone, che si ricorda con quel misto di tenerezza e malinconia tipica delle cose belle. Le frasi sui bambini parlano proprio di questo, ma sono anche un invito per gli adulti a lasciare che vivano quel momento speciale della vita con pienezza e senza perderne di vista l’importanza. Perché come è facile per i grandi dimenticare di essere stati bambini, lo è anche non rendersi sempre conto di quanto sia speciale quell’età.

DiLei ha selezionato una serie di citazioni e aforismi che parlano dei bambini: da quelle frutto della mente di grandi autori, fino alle parole di Maria Montessori, senza dimenticare i pensieri dedicati ai bambini, le frasi sull’amicizia che si vive quando si è piccoli e le frasi su di loro tratte da film e canzoni.

Le frasi più belle e più emozionanti sui bambini e sull’età più magica di tutte.

Frasi sui bambini dei grandi autori

Tantissimi grandi autori hanno parlato dell’età della fanciullezza e lo hanno fatto con parole che hanno saputo cogliere le tante sfumature bellissime di questo periodo magico della vita. Che non torna più e non si può ricreare da grandi, quando gli impegni, i problemi e le responsabilità tolgono un po’ di quella leggerezza che è tipica di quando si è piccoli.

Da Rodari a Coelho sono stati tanti i pensatori che hanno parlato nelle loro opere dei bimbi: ecco le frasi sui bambini dei grandi autori. Vere e profonde, capaci di lasciare il segno.

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. (Paulo Coelho)

Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono. (Antoine de Saint-Exupéry)

Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta. (Fabrizio Caramagna)

Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. (Gianni Rodari)

Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini, è l’unico modo per divertire anche me stesso. (Roald Dahl)

I bambini non hanno né passato né futuro; si godono il presente, cosa che pochissimi di noi fanno. (Jean de La Bruyère)

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano). (Antoine de Saint-Exupéry)

Amano senza dubitare. Abbracciano senza avvisare. Ridono senza pensarci. Scrivono cose colorate sulle pareti. Credono ad almeno 10 sogni impossibili. Non arrivano al cassetto più alto, ma toccano il cielo con la punta delle dita. E quando vengono affidati al sonno è come se il mondo avesse perso un po’ del suo splendore. (Fabrizio Caramagna) I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. (Giacomo Leopardi)

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa. (Osho Rajneesh)

Coloro che educano bene i bambini dovrebbero essere più rispettati di quelli che li fanno; i primi danno loro solo la vita, i secondi l’arte del vivere bene.

(Aristotele)

Frasi sui bambini di Maria Montessori

Maria Montessori è stata un’edicatrice, una pedagogista, un medico. Tra le tante cose che ha fatto una delle più celebri è, senza dubbio, il metodo educativo che porta il suo nome e con il quale si sono formati, e lo fanno ancora oggi, tantissimi studenti.

Lei ha parlato tantissimo dei bambini, centrali in tutta la sua vita che ha dedicato proprio alla loro crescita e alle strade migliori per costruirne il talento, per insegnare la libertà e la creatività.

DiLei ha selezionato le frasi più profonde sui bambini di Maria Montessori.

Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi.

Quando perciò parliamo di “libertà” del piccolo bambino non intendiamo di considerare le azioni esterne disordinate che i bambini abbandonati a sé stessi compirebbero come sfogo di un’attività senza scopo, ma diamo la parola in senso profondo di liberazione della sua vita da ostacoli che ne impediscono il normale sviluppo.

Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino.

Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo.

Più dell’elettricità, che fa luce nelle tenebre, più delle onde eteree, che permettono alla nostra voce di attraversare lo spazio, più di qualunque energia che l’uomo abbia scoperto e sfruttato, conta l’amore: di tutte le cose esso è la più importante.

Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo.

Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari.

Frasi per i bambini che crescono

Crescere è fare scoperte nuove ogni giorno, è sperimentare, sbagliare, avere successo e sapere di avere accanto delle persone pronte a tendere una mano in caso di bisogno. Capaci di dare conforto, di far capire che ogni momento bello, come ogni momento brutto, può insegnare qualcosa e di quel qualcosa farne un tesoro prezioso. I bambini crescono ogni giorno attraverso gli errori, i successi, il confronto con il mondo e con gli altri. Questo raccontano le frasi per bambini che crescono, che mettono nero su bianco tutta la magia del vedere i più piccoli imparare a muoversi nel mondo.

Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. (Pablo Picasso)

Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe. (Albert Einstein)

Ieri è trascorso. Domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l’oggi. Se aiutiamo i nostri figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio necessario per affrontare la vita con maggior amore. I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso. (Milan Kundera)

Io credo che i bambini nel mondo debbano essere liberi di crescere e diventare adulti, in salute, pace e dignità. (Nelson Mandela)

Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente; il giorno in cui li perdona, diventa un adulto; il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

(Alden Alber Nowlan)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta).

Un bambino entra nella tua casa e per i successivi vent’anni fa un tale frastuono che riesci a malapena a sopportarlo. Poi il figlio se ne va, lasciando la casa così silenziosa che pensi di essere sul punto di impazzire. (John Andrew Holmes)

Non ostacolate i vostri figli rendendo loro la vita facile. (Robert A. Heinlein)

Una persona è una persona, non importa quanto sia piccola. (Dr. Seuss)

Pensieri da dedicare ai bambini

I pensieri da dedicare ai bambini possono essere frasi speciali, citazioni importanti o aforismi capaci di insegnare qualcosa. Sono utili per momenti importanti della vita come un compleanno o quando si affronta un cambiamento. Quelle parole donate a un bambino potranno essere importanti anche nel suo futuro magari per ritrovare la propria strada, per regalargli uno spunto di riflessione, perché siano una traccia del proprio passato. I pensieri speciali da dedicare ai bambini.

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Qualsiasi bambino che ha due genitori che si interessino a lui e una casa piena di libri non è povero. (Sam Levenson)

I genitori possono solo dare buoni consigli o metterli sulla strada giusta, ma la formazione del carattere di una persona è nelle sue mani. (Anna Frank)

Quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi ad un bambino; sono loro, in un modo o nell’altro, a possedere il sogno e la libertà. (Fedor Michajlovic Dostoevskij)

Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri. (Joseph Joubert)

I bambini imparano più da come ti comporti che da cosa gli insegni. (William Edward Burghardt Du Bois)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

I fanciulli sono continuamente ebbri: ebbri di vivere. (Paul-Jean Toulet)

Frasi sull’amicizia da bambini

Le amicizie che si stringono quando si è bambini sono speciali: a volte si perdono lungo la strada della vita, ma altre volte invece restano e diventano quei fratelli e quelle sorelle non di sangue ma per scelta. Le frasi sull’amicizia da bambini sono la traccia da seguire per creare legami capaci di superare il tempo, le litigate e gli inciampi della vita, e diventare quei solidi porti sicuri su cui fare affidamento.

L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere insieme il mondo. (Woodrow Wilson)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard)

Amico mio accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Un vero amico è colui che resta con te quando tutti gli altri ti abbandonano. (Walter Winchell)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo… (Rita Levi Montalcini)

I veri amici amano condividere i momenti preziosi che la vita riserva loro, come le piccole cose dell’esistenza per cui vale la pena di vivere ogni giorno. (Sergio Bambarén)

Guarda con gli occhi di un altro; vibra col cuore di un altro e scopri cosa vuol dire essere fratelli. (Koda fratello orso)

Lo sai cosa vuol dire essere amici? Vuol dire che non mi tradisci mai. Che io ci credo, a tutto ciò che dici, che io mi fido, di tutto ciò che fai. Vuol dire fare insieme tanta strada. Vuol dire che qualunque cosa accada io da te non m’aspetto nessun male. È questo, amico mio: mai nessun male. (Bruno Tognolini)

Frasi sui bambini da film e canzoni

Film e canzoni offrono sempre importanti spunti di riflessione sugli argomenti più disparati, compresi i fanciulli: simbolo e fulcro di vita e speranza. Le frasi sui bambini da film e canzoni sono ricche di insegnamenti: raccontano l’emozione dei genitori, lo stupore dei piccoli d’innanzi alla vita, che cosa tenersi stretto dell’infanzia quando si diventa adulti.

Parole capaci di toccare il cuore: le citazioni e gli aforismi più celebri tratti dalla musica e dalle pellicole cinematografiche.