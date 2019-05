Un’amica è… la sorella di vita che hai scelto tu

editato in: da

Un’amica è una compagna di strada, di vita, di emozioni. Amore a prima vista o piacevole scoperta arrivata nel tempo, un’amica la scegli tu. Che si tratti di affinità elettive, comunione di interessi, obiettivi di vita, le amiche sono sorelle di anima che spesso ci accompagnano dai tempi della nostra adolescenza.

Per questo sanno tutto di noi, interpretano e spesso anticipano qualunque nostro gesto o emozione. Asilo, scuole elementari, medie, liceo, università, lavoro, famiglia. L’unica vera costante in tutte queste situazioni sono loro, le amiche. Gli amori vanno e vengono, i genitori purtroppo a un certo punto non camminano più al nostro fianco. Le amiche sono l’ombra che sarà sempre accanto a noi.

Perché è così importante un’amica?

Perché un’amica è quella che ti capisce al volo, senza bisogno di parole

Un’amica è quella che puoi non vedere per mesi, ma non cambia nulla. Tutto resta uguale

Un’amica è quella che ti asciuga le lacrime, ti porge la spalla, ti allunga la mano

Un’amica vera è quella che ama i tuoi figli come fossero i suoi, che ama te come una figlia

Un’amica è quella che sa cosa ordini al ristorante, cosa ti infastidisce più di tutto e per cosa faresti pazzie

Un’amica è quella che c’era quando ti sei innamorata per la prima volta, sei stata tradita, sei diventata donna, mamma, zia, nonna

Un’amica può essere tua sorella, tua madre, la tua compagna di liceo, una tua collega. Ma non sempre tua madre, tua sorella, le tue compagne o colleghe sono tue amiche

Perché un’amica, a differenza di tutte loro, la scegli tu. E lei sceglie te. Siete la vostra scelta. È questa, la grande differenza.