Fonte: IPA Johnny Depp

A due anni dalla fine del processo – mediatico e giuridico – che lo ha visto scontarsi con l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp sembra pronto a un nuovo amore. La stampa inglese (il divo si è trasferito nella campagna fuori Londra) afferma di averlo avvistato, più di una volta, in compagnia di una giovane, bellissima e biondissima modella russa. Si chiama Yulia Vlasova e conoscerebbe Johnny da quasi tre anni.

Un nuovo amore per Johnny Depp?

A riportare la notizia della nuova presunta relazione di Johnny Depp è il Daily Mail, cui fonti hanno rivelato che tra il divo de I Pirati dei Caraibi e Yulia Vlasova ci sia una “relazione casual” e che i due si siano “visti qua e là negli ultimi due anni”. L’ultima volta in un giovedì di metà luglio, quando la coppietta è stata paparazzata all’eliporto di Londra, entrambi con un abbigliamento anche questo casual, atteggiamento rilassato e grandi sorrisi.

Il primo incontro? A Praga, dove Vlasova vive e gestisce un salone di make-up e hair styling, in occasione della 55esima edizione dell’International Film Festival, nell’agosto del 2021. L’anno seguente, la modella era assieme a Depp al concerto di Praga in memoria del musicista Jeff Beck – poco dopo la vittoria dell’attore al processo per diffamazione intentato dalla ex moglie Hamber Heard. In quell’occasione, i due si sono anche prestati a un bel selfie di gruppo, postato da un’amica di Yulia.

Altri indizi: alla domanda di un follower su chi fosse il suo attore preferito, la modella ha risposto: “JD. È un uomo di incredibile talento e di grande ispirazione”, con la foto di due mani che si stringono come sfondo (forse le loro?). Ancora, ultimamente Yulia – cresciuta in Russia e di residenza a Praga – sembra passare sempre più tempo a Londra, proprio dove Depp si è recentemente trasferito.

Chi è Yulia Vlasova, influencer russa

Scopriamo allora chi è Yulia Vlasova, la bellezza nordica che ha conquistato Johnny Depp. E che si è fatta conquistare, negli ultimi tempi pare abbia accennato più di una volta a un nuovo amore, ma in seguito tutte le storie sono state cancellate. Yulia ha 28 anni – giusto un paio in più di Lily-Rose, la figlia di Johnny che di primavere ne ha viste passare 61.

Nata a Oblast, nella cittadina di Polevskov, in Russia, il Daily Mail dichiara che proviene da una famiglia normale. Al liceo, ha raccontato un’amica d’infanzia, non era una tipa cool, non indossava capi alla moda e ogni tanto finiva anche vittima di bonarie prese in giro. Ma doveva essere una studentessa modella perché, concluse le scuole dell’obbligo, Vlasova è stata ammessa all’MGIMO – Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca. La scuola più prestigiosa del paese, dalla quale escono futuri dirigenti, funzionari governativi e persino gli agenti dei servizi segreti.

Durante gli studi Vlasova ha avviato anche una carriera da modella, partecipando inoltre a concorsi di bellezza nazionali. Oggi è imprenditrice del proprio negozio di bellezza, continua la professione nella moda ed è una seguita influencer beauty. Ma non sembra puntare troppo ai riflettori: “Amici, vi chiedo di astenervi dal rilasciare interviste ai giornalisti su di me e sulla mia vita personale. La vostra comprensione e il vostro rispetto per la mia privacy saranno apprezzati” ha chiesto sul proprio profilo Instagram da quando il suo nome ha iniziato a circolare in rete.