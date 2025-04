Johnny Depp come non l’abbiamo visto, barba lunga e bianca: primo set dopo i processi

Fonte: IPA Johnny Depp

Barba e capelli bianchi e lunghi. Così non lo avevamo proprio mai visto, il caro Johnny Depp, uno degli uomini più affascinanti e desiderati del mondo. Fascino che non ha perso nel tempo, nonostante abbia ormai superato i 60 anni. Come si suol dire, Depp è come il vino, più invecchia e più e buono. Stavolta però, clamore a parte, la foto che lo ritrae così cambiato è dovuta a esigenze di set: l’attore sta girando Day Drinker, al fianco di Penelope Cruz. Il primo film della grande distribuzione, dopo un lungo periodo segnato dalla tumultuosa battaglia legale contro l’ex moglie, Amber Heard.

Johnny Depp “invecchiato” per il film Day Drinker

Ha perso la sua aria un po’ bohémien, quella da rockstar vissuta che è diventata ormai iconica. Non fa strano che la prima immagine dal set di Day Drinker, diffusa dalla major Lionsgate, abbia fatto il giro del mondo in breve tempo, mostrandoci un Johnny Depp decisamente diverso da quello a cui siamo abituati.

Sguardo serio, completo scuro sobrio ed elegante, capelli e barba lunghi e insolitamente brizzolati. “Invecchiato”, potremmo dire, ma con un fascino davvero ineguagliabile. È la nuova immagine dell’attore, impegnato nelle riprese in una produzione importante, diretto dal regista Marc Webb (quello del tanto criticato live action di Biancaneve, per intenderci) e per la quarta volta nella sua carriera al fianco di Penelope Cruz, con la quale ha girato dei veri cult come Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express.

Il grande ritorno di Depp dopo la battaglia legale con Amber Heard

Le riprese di Day Drinker sono iniziate il 14 aprile in Spagna, su un set che vede protagonisti anche gli attori emergenti Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle. Un thriller dalle atmosfere particolari, che racconta la storia della barista di uno yacht privato di lusso. Qui incontra un misterioso ospite, il personaggio interpretato appunto dall’irriconoscibile Johnny Depp, e tra i due nasce un’intesa. Ma l’idillio non ci mette molto a finire: verità, menzogne e l’entrata in scena di una potente criminale, interpretata da Penelope Cruz, mettono tutto in discussione e stravolgono la vita della barista.

Una trama avvincente per quello che rappresenta, a tutti gli effetti, il grande ritorno del divo di Hollywood sul grande schermo, con una produzione importante. Gli ultimi anni di Johnny Depp sono stati segnati dalle turbolente battaglie legali con l’ex moglie Amber Heard, anni in cui si è ritrovato al centro di accuse gravissime che gli sono valsi ruoli importanti, nonché ogni possibile collaborazione con Disney, che ha deciso di voltare le spalle al suo Jack Sparrow. La stessa Disney che, secondo le ultime voci, gli avrebbe offerto oltre duecento milioni di sterline (e una lettera di scuse) per riaverlo con sé, ma senza riuscire nell’intento.

Messo un punto alla vicenda giudiziaria con la Heard, Depp aveva scelto di allontanarsi dai fasti hollywoodiani, trasferendosi nel Regno Unito e dedicandosi alla pittura e alla musica, due sue grandi passioni, e a produzioni più “di nicchia”, tornando persino dietro la macchina da presa. Ma il tempo di restare nell’ombra sembra finalmente concluso.