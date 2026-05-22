Penélope Cruz incanta Cannes 2026 in black & white: il look balze e foulard

Dopo ben sette anni, Penélope Cruz è tornata al Festival di Cannes ed è ancora la regina di stile che ricordiamo: sull'abito bianco e nero che ha incantato la Croisette

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Penélope Cruz

Il Festival di Cannes 2026 ha ritrovato la sua regina: stiamo chiaramente parlando di Penélope Cruz, che dalla sua apparizione sul red carpet della decima serata di questa edizione ha catalizzato l’attenzione di ogni presente e non. L’attrice si trova attualmente in Costa Azzurra per la promozione de La Bola Negra, dramma di Ambrossi e Calvo, e dopo aver salito la Montée des Marches in nero lasciando tutti a bocca aperta, eccola regalarci una seconda lezione di stile a bilanciare perfettamente freschezza diurna e glamour da gran sera per la photocall del progetto.

Penélope Cruz è ancora una regina (di stile): l’abito dal fascino latino per “La Bola Negra”

Penélope Cruz non si vedeva al Festival di Cannes da esattamente sette lunghi anni, per essere più precisi dalla sua apparizione in concorso con Dolor y gloria, nel 2019, e c’è da ammettere che la sua mancanza si è sentita parecchio: lo ha testimoniato il calore con cui è stata accolta al suo ingresso trionfale sul tappeto rosso della decima serata di questa 79esima edizione della kermesse, sorridente e bellissima come sempre.

Ad incollarle gli occhi di tutti addosso, oltre al suo impareggiabile charme si intende, è stato il clamoroso abito custom di Chanel che indossava: l’attrice, storica ambassador della maison francese, sembra avere tutte le intenzioni di dimostrare come la complicità tra cinema e alta moda possa tradursi in pura magia visiva. Così, dopo aver incantato chiunque in total black al calar della sera, eccola per l’incontro diurno con la stampa dell’indomani rifilarci la seconda lezione di stile nel giro di poche ore.

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Questa volta si tratta di un raffinatissimo modello tratto dalla collezione Resort 2027, a coniugare lo spirito rilassato che regna sulla Croisette con una rigorosa eleganza senza tempo: il colore dominante è ancora il nero, ma vivacizzato dal movimento dinamico di ampie balze geometriche sul fondo della gonna in richiamo alle sue origini latine.

A risaltare è anche e soprattutto il gioco di contrasti cromatici che caratterizza il capo, a partire dal vistoso dettaglio in vita: una sorta di foulard black & white a scolpire la silhouette, evocando i codici storici di Mademoiselle Coco. La più classica e amata delle combo colore è poi ripresa dalle scarpe con tacco bicolore e dall’importante collier con bracciale abbinato, dal tocco di verde smeraldo. Che dire, uno spettacolo.

Smokey eyes, long bob e frangia a tendina: il beauty look vincente per Cannes 2026

Un look del genere ha trovato il suo perfetto contrappunto frizzante nel beauty look: da qualche tempo Penélope Cruz sfoggia un long bob scalato, accessoriato di frangia a tendina, che ha ritrovato ora nuova luce in Costa Azzurra grazie a dolcissimi riflessi biondo miele enfatizzati da onde morbide e spettinate, dal sapore squisitamente estivo e disinvolto.

Per quanto riguarda il trucco, invece, siamo stati ben felici di scoprire che il focus è rimasto sugli occhi, da sempre punto di forza dell’attrice spagnola: a regalarle intensità, come si vede, è un impeccabile smokey eyes giocato sui toni del bronzo e del marrone cioccolato, completato da una linea sottile di eyeliner, da abbondante mascara e da un rossetto nude rosato con finish cremoso.