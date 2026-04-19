Ma primavera rima davvero con biondo? Non stavolta: è da considerarsi ufficialmente iniziata la "Brown Mania", e le tonalità di castano da provare sono tantissime. Tutte le colorazioni di tendenza e i relativi must-have

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dakota Johnson - I castani della primavera 2026

Sebbene il sole sempre alto nel cielo e le vacanze al mare all’orizzonte infondano una certa voglia di regalare nuova luce alla propria chioma, quest’anno le cose potrebbero presto cambiare: la primavera 2026 sembra voler segnare il definitivo trionfo della “Brown Mania”, non come conseguenza diretta di quel dilagante desiderio di ritrovare naturalezza, ma come un’evoluzione cromatica che fa dei capelli scuri un vero e proprio accessorio extra lusso.

Insomma: dimentichiamo l’idea che il castano corrisponda ad una scelta sicura o, molto peggio, addirittura noiosa. È arrivato il tempo della sua rivalsa, e che rivalsa. Se in questo periodo dell’anno, come da consolidata tradizione, era il biondo a dominare la scena, oggi il panorama tendenze capelli preferisce piuttosto premiare la profondità, la lucentezza e, dulcis in fundo, la personalizzazione.

Sono le passerelle dell’haute couture e i feed dei social più trafficati a dimostrarcelo: i castani della bella stagione in corso non sono affatto scontati, piatti, ma si strutturano su affascinanti riflessi multidimensionali d’ispirazione gourmand oppure a ricalcare l’effetto della luce sui metalli preziosi.

Che si tratti di brunette per nascita, in cerca di un nuovo look, oppure di bionde pronte a scurire, le nuove golosissime nuances alla moda promettono di convincere praticamente chiunque: Mocha, Bronze, Chocolate e chi più ne ha più ne metta, sono tutte pronte a rubarti il cuore. E allora partiamo per un viaggio alla scoperta delle sfumature più desiderate del momento, con tanto di prodotti imprescindibili per mantenere il colore vibrante come appena uscite dal salone.

Il Mocha Brown, che sta bene a tutte

Non possiamo che iniziare con quello che gli esperti del settore hanno denominato Mocha Brown, ovviamente per la sua chiara ispirazione alla celebre bevanda che unisce caffe e cioccolato: parliamo di una tinta che si distingue per una base neutra, adattabile a quasi ogni

incarnato.

Il suo segreto? Quella rara capacità di non essere né troppo caldo né troppo freddo, il che lo rende la scelta ideale per tutte coloro che sono in cerca un castano ricco ma sofisticato, in grado di conferire nuova intensità allo sguardo lontano dal rischio di indurire i lineamenti. Il suo finish è extra-lucido, specchiato a tratti, e garantisce una luce fuori dal comune.

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Il Bronze Brown, per un effetto “baciato dal sole”

Con l’arrivo della bella stagione, si sa, il desiderio di luminosità si fa sentire fortissimo. Ebbene, la contromossa del team brunette è il Bronze Brown: una soluzione perfetta per chi non intende rinunciare al proprio castano ma vuole comunque cercare di accendere la chioma. Una prospettiva adesso possibile, questa, grazie ai suoi tipici riflessi metallici e caldi.

Contrariamente ai classici colpi di sole, questa tinta si fonde con la base naturale in modo quasi impercettibile: non parliamo di stacchi netti, ma di un risultato che sembra essere stato ottenuto grazie ad una tattica esposizione al sole durante il weekend fuori porta: ecco che le lunghezze si schiariscono virando verso toni ambrati e ramati, regalando nuovo movimento persino ai tagli lunghi più lineari.

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Il Chocolate Brown, la scelta personalizzabile che piace sempre

Dopo aver dominato i mesi invernali, il cosiddetto Chocolate Brown — per gli amici castano cioccolato — resta anche per questa primavera 2026 nel ruolo di solo e unico re, ma si presenta ora in versioni più dense e sensoriali. Pensiamo al cioccolato fondente: scuro, intenso, con quella punta di calore che emerge solo se colpito dalla luce diretta. In alcuni casi la base è quasi corvina, ma illuminata da riflessi marroni profondi, perfetti per chi ha colori mediterranei; in altri invece abbiamo un risultato più dolce e soft, ideale per chi ha una carnagione chiara e predilige un look naturale e fresco.

Attenzione, però: si tratta di una colorazione che pretende una superficie capillare ultra levigata per non apparire spenta, e splendere davvero. Ecco perché una haircare routine attenta e costante è fondamentale per chi la sceglie.

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Schiariture naturali, grazie al Caramel Delight

Proseguendo sulla scia delle irresistibili delizie da pasticceria, ecco arrivare a noi per la bella stagione un’altra tonalità baciata dal sole pronta ad aggiungere luce e profondità ai capelli castani, senza che sia necessaria una trasformazione completa. Stiamo parlando del Caramel Delight, una tecnica professionale che punta ad introdurre morbide ciocche color caramello, miele o toffee su lunghezze e punte.

Tali schiariture, se realizzate ad arte, esaltano il colore e riflettono la luce in modo splendido, donando ai castani naturali un aspetto fresco e radioso.

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Torna il Cherry Cola, per esaudire (in modo soft) la voglia di rosso

Voglia di rosso? Nessun problema: il Cherry Cola è tornato. O forse non se ne era mai andato davvero. Abbiamo già gustato — e amato — diverse varianti di questo trend in passato, è vero, ma per questa primavera la tonalità di rosso protagonista è decisamente più chiara e discreta.

Parliamo di una tinta che si colloca a metà strada tra un marrone cioccolato intenso ed un nero, con solo un accenno di color ciliegia che non è molto evidente, ma dona comunque ai capelli una ricchezza ed una profondità incredibili quando esposti alla luce naturale.

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Il Freckled Brunette, quel castano freddo ma luminoso che conquista

Chi ha detto che tutte le tonalità cacao debbano essere calde? Talvolta una sfumatura più fredda può risultare più delicata e donare nuova luce anche a chi ha un sottotono freddo. Nel Freckled Brunette, ad esempio, questo intento è raggiunto grazie a ciocche biondo scuro di piccole dimensioni, spesso e volentieri minuscole, quasi impercettibili, a confondersi con il resto delle lunghezze scure.

Non si tratta di mèches tradizionali, ma di un effetto molto più morbido e diffuso: quasi un gloss, dall’effetto naturale e luminoso.

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Arriva il castano dorato, in equilibrio perfetto tra chiaro e scuro

In mezzo ai castani scuri e scurissimi della primavera 2026, il castano chiaro dorato è la scelta prediletta di tutte quelle bionde che si sono decise a scurire. E anche di tutte quelle brunette che intendono illuminarsi d’immenso.

Parliamo di una colorazione che si propone come il giusto compromesso tra l’intensità del pigmento bruno e la radiosità delle sfumature del grano: queste caratteristiche, insieme, creano sui capelli un effetto a dir poco magnetico. Un equilibrio perfetto, insomma, pronto a rimediare una cromatura calda sulle lunghezze persino alle basi naturali più scure.

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E tu, che castano scegli per iniziare — o elevare — la tua Brunette-Era?