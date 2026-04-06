Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Margot Robbie

Quando si tratta di cambiare il colore dei propri capelli in vista della bella stagione è sempre la stessa storia: pare che questo momento dell’anno infonda come un’irrefrenabile brama di schiarire, forse per entrare più in sintonia con la luce che da natura regna sovrana. Ma c’è una novità: in occasione della primavera 2026 i capelli biondi sono ufficialmente entrati nella loro “soft era”. Cosa vuol dire? Che il biondo perfetto, adesso più che mai, è quello in armonia con la propria carnagione ma soprattutto a bassa, bassissima manutenzione.

Se fino a poco tempo fa per schiarire le lunghezze c’erano due opzioni: addentrarsi con coraggio verso una decolorazione completa, drastica, oppure optare per delle mèches. Ebbene, l’attuale direzione delle tendenze si colloca all’estremo opposto rispetto alle precedenti, in favore di una dimensione più portabile e naturale.

In poche parole: sono banditi tutti quei risultati “fake”, i contrasti netti e i toni eccessivamente freddi. La nuova via da percorrere da ora in avanti è abbracciare piuttosto sfumature cremose, calde e luminose ad effetto glossy, che prima di tutto rendano il capello visivamente più sano.

Tutte le sfumature di biondo nel segno della naturalezza da provare per la primavera 2026

In materia di biondi anche la primavera 2026 punta tutto su di una palette cromatica luminosa e sofisticata, ad alternare tonalità calde, sfumature morbide e contrasti eleganti attraverso soluzioni d’impatto ma rigorosamente facili da mantenere.

Il risultato? Un insieme di nuances versatili, pensate al solo ed unico scopo di valorizzare la naturalezza e dare movimento al colore senza eccessi. Ciò non significa, però, che non vi siano sufficienti opzioni da vagliare: scopriamole insieme una per una.

Il biondo cenere (o Mushroom Blonde), che risorge e conquista

Vedremo i capelli biondo cenere in questa primavera 2026 vivere una nuova era di gloria: tra le tonalità più raffinate della stagione, questi sono l’ideale per chi desidera sfoggiare un’eleganza discreta ma estremamente contemporanea nello stesso momento.

Ad effetto fumoso e minimalista, perfetto su incarnati dal sottotono freddo o rosato, quello conosciuto anche come Mushroom Blonde regala a chi lo sceglie grandissima luminosità senza mai virare verso toni troppo caldi e dorati. Il risultato dovrà essere una combinazione ultra ricercata di beige, taupe e marrone freddo dai riflessi argentei.

Compra il trend:

Offerta Moroccanoil Shampoo Biondo Perfetto Viola Shampoo viola ad effetto antigiallo

Barn Blonde, il biondo multidimensionale ad effetto vissuto

In tema di sfumature calde, è il Barn Blonde ad occupare il trono delle tendenze capelli. Si tratta di un biondo che a primo impatto evoca atmosfere rurali e le giornate di sole, prendendo le distanze da tutti quei toni artificiali che hanno dominato le stagioni passate.

Questa nuance si inserisce a gamba tesa nell’era della naturalezza sofisticata, poiché la incarna alla perfezione. A differenza delle tinte fredde o glaciali, il cosiddetto “biondo da ragazza di campagna” restituisce un effetto avvolgente, vissuto e multidimensionale: è un mix armonioso di beige cremoso, sabbia tenute e miele dorato, non un colore piatto, dunque, ma una sovrapposizione di riflessi che ricalca l’azione dei raggi solari sulle lunghezze. Si ispira alle tipiche sfumature del legno invecchiato, del fieno e della luce dorata del tramonto.

Compra il trend:

Boy Blonde, il biondo casual della primavera 2026

Tra i biondi di tendenza questa primavera il Boy Blonde è quello che interpreta il biondo in chiave in assoluto più vissuta e naturale, grazie a radici in evidenza con un effetto moderno, rilassato e facilissimo da gestire. Non parliamo di quella classica tinta lucida e dall’aura impeccabile, ma di quella esatta di chi si è svegliata, è scappata in spiaggia e ha lasciato che il sole facesse il proprio lavoro. Caldo, ordinario e con la base intenzionalmente messa in risalto, ha una dimensione senza sforzo ed è proprio perché sembra che ci sia sempre stato che tutte lo amano.

Compra il trend:

Offerta Wella Professionals Ultimate Color Step 1 Shampoo delicato senza solfati per capelli colorati

Maple Syrup Blonde, il biondo dalle mille sfumature

Non estremamente chiaro né freddo, il Maple Syrup Blonde si propone nella primavera 2026 come la scelta perfetta per chi ha voglia di calore e di una tonalità avvolgente ma luminosa allo stesso tempo. Altrimenti detto biondo acero, parliamo di un colore ricchissimo di sfumature che vanno dal caramello al burro fino al color cannella: sono proprio queste a renderlo perfetto quando la base di partenza è scura, dando vita ad un biondo intermedio.

Il risultato è un effetto mélange, tridimensionale, complici anche le sue tipiche ciocche frontali più chiare ad accendere il volto creando contrasto. L’ennesima riprova, questa, di come questa stagione sia la naturalezza a vincere su tutto.

Compra il trend:

Bronde Riviera, il biondo intelligente di cui hai bisogno

Tra profondità e luce, castano e biondo, eleganza e naturalezza, il Bronde Riviera si prospetta essere tra i favoriti della bella stagione 2026. Non si tratta di un colore estremo, ma piuttosto intelligente: abbiamo infatti a che fare con una sfumatura mediterranea, calda ma controllata, capace di valorizzare le basi castane e biondo scuro senza necessariamente renderli artificiali.

Non parliamo di un biondo pieno né di un castano tradizionale, ma di una via di mezzo costruita con criterio: la transizione tra radice e schiariture risulta morbida, per tocchi di luce distribuiti in modo naturale.

Compra il trend:

Butter Blonde, che il biondo più caldo e dolce della stagione

Passiamo ora ad un’altra tonalità cremosa e solare, capace di illuminare il viso con una allure del tutto inedita: si chiama Butter Blonde quel trend che segna il definitivo allontanamento dai biondi polari delle stagioni passate, per favorire al loro posto riflessi solari che richiamano la morbidezza del burro o della seta. Questo colore è stato progettato appositamente per riflettere la luce in modo naturale, donando alla chioma una brillantezza glossy, quasi specchiata.

Compra il trend: