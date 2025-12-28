Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dove Cameon

Nella testa di una donna, o almeno di una donna ardita, anno nuovo rima con nuovo look. E da dove iniziare a scrivere questa inedita storia della nostra vita se non proprio dai capelli?

Uno schema ripetuto, questo, che nasconde molto più di quanto si possa soltanto intuire. A livello prettamente psicologico, ma non solo, il cambiare immagine attraverso la chioma può avere una valenza simbolica per coloro che hanno appena attraversato o stanno attraversando un momento di svolta nella propria esistenza, che sia questo la fine di una relazione, l’approccio ad un altro impiego, l’aver superato o lo star affrontando un periodo complesso. Sono stati veri e propri studi scientifici a confermare la diretta correlazione tra tutto ciò e l’effettiva sensazione di benessere che ne deriva. Conviene fidarsi.

E, qualora un drastico taglio con il passato — da intendere nel vero senso della parola — fosse troppo, nessuno vieta di puntare su di un clamoroso cambio colore.

Tutti i colori capelli di tendenza del 2026, per iniziare l’anno nuovo con il piede giusto

Il panorama tendenze capelli dell’inverno 2026 ci racconta di una stagione all’insegna del colore, della naturalezza luminosa e del glamour più sofisticato: a regnare saranno non a caso tinte dall’aura effortless chic, calde e tridimensionali. Si passa con disinvoltura dalle dense sfumature del miele ai biondi più moderni, dai ramati dal retrogusto speziato fino ai castani più intensi e vellutati, ma ognuno di questi punta a riflettere la luce e ad incorniciare il volto con eleganza. Vediamoli insieme nel dettaglio, uno alla volta: accorrono in aiuto le star.

Toasted Blonde

Secondo gli esperti del settore i biondi che ameremo vireranno più di prima sulla palette calda, distinguendosi per riflessi multisfaccettati a permettere una bassa manutenzione: basti pensare che essi sono stati studiati appositamente per esaltare il movimento, restituire tridimensionalià e adattarsi ad ogni stile, dal più naturale al più sofisticato.

Tra i favoriti a spiccare sarà il cosiddetto Toasted Blonde, un biondo miele molto caldo, arricchito da sfumature dorate che lo rendono più morbido e gestibile rispetto ai classici platino o cenere. Parliamo di una tonalità versatile, che illumina il viso senza però risultare eccessiva, perfetta per tagli medi e lunghi. La sua caratteristica base sfumata, ottenuta attraverso tecniche di tonalizzazione assolutamente personalizzate, minimizza inoltre il livello di manutenzione. Margot Robbie approved.

Compra il trend:

Brown Sugar Blonde

Chi invece da sempre predilige le sfumature a metà tra biondo e castano, durante l’inverno 2026 probabilmente perderà la testa per il Brown Sugar Blonde: si tratta di un mix burroso e caldo, dai delicati sottotoni beige e dal furbo effetto root melt sfumato, quello che vediamo su Hailey Bieber, per intenderci.

È lui la scelta perfetta per chi desidera scurire leggermente, ma senza perdere in termini di luminosità. La ricrescita naturale di cui si parla, supportata da tecniche di colorazione su misura, lo rende oltretutto pratico e persino adatto a tutte.

Compra il trend:

Color Melting

Abbiamo detto che nel 2026 a dominare sarà la tridimensionalità, e a renderla realtà sarà il color melting: trattasi di una tecnica di colorazione capelli che ricorre fino a cinque diversi toni per dar vita ad una transizione naturale. Una sorta di connubio tra ombré hair e degradé, in poche parole. In lui le sfumature si fondono in maniera impeccabile, e così si elimina ogni eventuale rischio di creare contrasti troppo netti di chiaroscuro, come si vede su Mia Goth.

Risiederebbe proprio in questo la differenza con il più noto balayage: seppure anche quest’ultimo giochi su schairiture ad effetto naturale, non è affatto raro trovarsi in presenza di contrasti troppo forti tra la radice scura e le lunghezze molto più chiare. A differenza di quest’ultimo il nuovissimo color melting è una transizione graduale e delicata, pronta a regalare un risultato finale super chic e sofisticato a chiunque lo voglia per il nuovo anno.

Compra il trend:

Copper Pumpkin Hair

Finalmente ti sei decisa a dare una chance al rosso? Pare sia il momento perfetto: a conquistarti definitivamente potrebbero essere i Copper Pumpkin Hair, una tinta rame caldissima e vibrante pronta ad accendere castani e rossi con le sue irresistibili sfumature speziate ispirate ai toni di stagione.

È proprio lui il colore adatto a chi desidera optare per una nuance audace, ma comunque portabile. Sì, perché nel corso del tempo la chioma è libera di crescere in modo naturale grazie all’approccio balayage, che sfuma le radici per un risultato a bassa manutenzione. Ideale per incarnati chiari o dorati, dona un tocco di energia a tutte coloro che ne hanno bisogno. Parola di Miriam Leone.

Compra il trend:

Offerta Karseell Maschera Capelli Rossi Maschera protettiva e ravvivante colore rossa

Smoked Suede Brunette

Nel 2026 sembra che i capelli castani riscopriranno il fascino dark e vagamente gotico delle loro gradazioni più scure. Tra le maggiori tendenze c’è infatti di sicuro il Smoked Suede Brunette, alla Madison Beer: un castano profondo caratterizzato da riflessi morbidi e multidimensionali, il quale rievoca la texture vellutata del camoscio, che sappiamo attualmente spopolare.

Parliamo di una tonalità, modernizzata da sottotoni caldi e sfumature a malapena percepibili, che è perfetta per chi punta ad un look intenso ma non piatto. La sua innata versatilità, inoltre, la rende adatta sia a tagli corti e geometrici che a pieghe mosse e voluminose, ed anche qui si conferma la stessa ricrescita naturale dei colori precedenti, che non richiede affatto manutenzione costante.

Compra il trend:

Deep Brunette

Ancor più scuro del precedente, poi, è il Deep Brunette: ci troviamo di fronte questa volta ad un castano ricco e profondo, che esalta la lucentezza naturale del capello.

Priva di contrasti vistosi, questa tinta è l’emblema dell’eleganza minimalista, ideale per hairstyle strutturati che necessitano di un tocco di raffinatezza senza sforzo. Come si può ben vedere sulla bellissima Dove Cameron qui la finitura è rigorosamente glossy, la quale amplifica di molto il suo impatto visivo e la rende la scelta adatta a chi desidera conferire un accento dark o goth al proprio look.

Compra il trend:

E tu, con che colore accoglierai l’anno nuovo?

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Che aspetti, per restare sempre aggiornata iscriviti subito al nostro canale WhatsApp!