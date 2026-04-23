Pagelle La Volta Buona del 23 aprile: l’appello di Killian Nielsen (8), il ricordo di Sagitta Alter (9)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

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Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume, con un occhio particolare ai segreti di longevità dei vip: in studio, infatti, si sono alternati i racconti di Fabio Testi, Mogol e Sefania Orlando con il suo papà. Ma il momento più emozionante ha visto protagonista Killian Nielsen.

I compleanni di Mogol e Fabio Testi. Voto 8.

Il prossimo 17 agosto, Mogol compirà 90 anni. Una cifra tonda, che l’artista può festeggiare in splendida forma: “Io sono stato fortunato, ho avuto più di quello che meritavo. Sono grato al Signore che mi ha dato la possibilità di raggiungere questa età: a parte la memoria che non è un granché sono in piena salute. Ho pensato fin da quando avevao 18 anni a vivere una vita sana. Ho dedicato la vita allo studio della prevenzione primaria, scrivendoci anche un libro, intitolato La Rinascita”.

Ma quali sono i segreti della longevità del celebre paroliere? “Cerco di mangiare bene, di fare attività fisica, ma il vero segreto è non subire traumi, cercare di non litigare o arrabbiarsi. La vita deve essere piena di serenità. E fa anche bene aiutare gli altri, perdonare”, ha spiegato l’autore. Che, a quasi 90 anni, continua anche a lavorare con successo: “Insieme a Cocciante ho scritto un’opera in due atti sulla vita di San Francesco, si chiamerà Io Francesco”.

Anche Fabio Testi compirà 85 anni il prossimo agosto, ma il suo stile di vita appare nettamente in contrasto con quello del Maestro: “A mezzanotte e mezza vado di spaghetti aglio, olio e peperoncino. Non mangio dolci perché lo zucchero lo preferisco distillato. Con un bicchiere di vino si dorme da Dio”. Auguri ad entrambi.

Lo splendido rapporto di Stefania Orlando con suo padre. Voto 8.

In studio con Stefania Orlando c’è suo padre Pietro Romano, di 92 anni. Noto magistrato, giurista e professore universitario, l’uomo ha spiegato di avere alle sue spalle una carriera d’artista internazionale: “Papà prima di darsi all’avvocatura cantava e suonava, e aveva un suo spettacolo in Sud America“, ha raccontato la showgirl.

“Imparai a suonare la chitarra perché Domenico Modugno aveva un flirt con una ragazza del mio paese. Quando mi laureai con la chitarra sono andato un po’ dovunque e a Milano incisi anche il primo disco. Quando arrivai in Argentina e finii a lavorare con molti attori del posto“, ha spiegato Pietro. Il motivo per cui è tornato in Italia? “Quando è tornato si è innamorato di mamma e non è più andato via”. Ah, l’amore.

La drammatica vicenda di Maria. Voto 7.

Di tutt’altro genere la storia di Maria, vittima di una truffa amorosa che l’ha costretta a dormire per ben 13 mesi in auto. La donna aveva infatti perso tutti i suoi risparmi dopo essere stata raggirata dalla persona che avrebbe dovuto sposare: all’uomo aveva versato tramite bonifici una somma che serviva per l’acquisto di una casa, ma l’immobile era invece stato intestato al figlio dell’uomo a sua insaputa.

“Un giorno mi arrivò una lettera dal figlio in cui mi chiedeva di lasciare casa. Io non capii. In verità il mio ex mi aveva fatto firmare un contratto preliminare per cui in sei mesi dovevo liberargli la casa. Ma stavo sposando un uomo in divisa, mi sono fidata”, ha raccontato Maria.

“Da lì è iniziato il mio incubo. Devo ringraziare Marzia Mecocci con la sua associazione se non mi hanno mandata via subito. Il terzo sfratto mi è stato fatto a sorpresa, non mi è stata notificata la data. Io andai a vivere in macchina e mio figlio invece venne ospitato dalla ragazza, dagli amici”, ha continuato la donna.

Il suo ex? “Non ha mai dimostrato il minimo senso di colpa. Ha fatto quello che si può definire un delitto perfetto. Mio figlio ha sempre cercato di incoraggiarmi. Se non ci fosse stato lui tutta questa lotta non l’avrei fatta”. Una storia di grande coraggio.

Il ricordo di Sagitta Alter. Voto 9.

Sagitta Alter, compagna per mezzo secolo di Gigi Proietti, è scomparsa lo scorso 21 aprile. Una presenza elegante e discreta, come ricordato da Nadia Rinaldi: “Lei veniva sempre alle prime per farci gli auguri. Se Gigi è stato un grande artista è anche grazie a lei, che ha pensato anche alla crescita di queste due ragazze. Era molto dolce, serena, sempre pacata”.

L’attrice, che ha più volte lavorato con il grande attore, ha raccontato anche del rapporto speciale che lo univa alla sua compagna: “C’era una grande complicità tra Sagitta e Gigi. Loro erano degli eterni fidanzati. Dopo lo spettacolo lei arrivava a cena, si prendeva il suo fidanzato e lo riportava a casa”. Senza nessun bisogno del gossip.

L’appello di Killian Nielsen. Voto 8.

Brigitte Nielsen è stata una delle ospiti della scorsa puntata di Belve. L’attrice danese è mamma di quattro figli, ma da oltre 15 anni non ha più rapporti con uno di loro, Killian, avuto dal giocatore di football americano Mark Gastineau.

“Non ci parliamo da 15 anni, e per me è stato molto difficile raggiungerla per diversi motivi: prima abitava lontano, poi ho sofferto di alcolismo perché mi mancava lei e non riusivo a scriverle. Infine, quando è venuta in Spagna, mi è stato proibito di vederla”, ha raccontato il 36enne a La Volta Buona.

Approfittando dello spazio televisivo, Killian ha voluto però lanciare un messaggio alla madre: “Voglio metterci una pietra sopra e spero che riusciremo a riabbracciarci. Ho provato a scriverle ma non risponde. Sui social mi ha bloccato e non posso nemmeno vedere cosa fa. Mamma, se mi stai guardando ti amo tantissimo e spero sia la volta che riusciamo a riabbracciarci”. Che Brigitte (finalmente) lo ascolti?

Milly Carlucci e le anticipazioni di Canzonissima. Voto 7.

A concludere l’appuntamento giornaliero con La Volta Buona è il collegamento con Milly Carlucci. In attesa della finalissima del suo Canzonissima, la conduttrice ha regalato delle gustose anticipazioni al suo pubblico: “Sarà una puntata ricca di avvenimenti. Torneranno Cocciante, Elio e Le Storie Tese e il nostro cast, e nella seconda manche andremo allo spareggio tra le sei canzone che il pubblico ha selezionato”. Gli ospiti? “Ci sarà Sal Da Vinci e presenteremo la squadra dell’Eurovision. Pardo e Rossi interpreteranno invece una nuova versione di E la vita, la vita”. Insomma, ne vedremo delle belle.