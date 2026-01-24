Killian, il figlio di Brigitte Nielsen piange a Verissimo: “Non vedo più mia madre, ho dormito per strada”

Killian Nielsen racconta a Verissimo l’infanzia difficile, le dipendenze e la solitudine, ma anche la rinascita grazie all’amore di Laura e la speranza di riavvicinarsi a sua madre

Getty Images Killian e Brigitte Nielsen

Momenti di profonda commozione a Verissimo per Killian Nielsen, uno dei cinque figli di Brigitte Nielsen. Da qualche anno l’ex modello non ha più rapporti con la celebre mamma e nel salotto di Silvia Toffanin non è riuscito a trattenere le lacrime, svelando anche il suo passato complicato. Ha ripercorso i momenti più drammatici della sua adolescenza, un periodo segnato da assenze, malintesi e dipendenze.

Killian Nielsen a Verissimo e i problemi con la madre Brigitte

Killian Nielsen ha raccontato a Verissimo di essere cresciuto credendo che l’uomo che chiamava padre fosse il suo vero genitore. Solo a 8 anni ha scoperto che il suo vero padre è Mark Gastineau: una rivelazione che ha sconvolto la sua infanzia e la percezione della propria identità. Crescendo, si è trovato a fare i conti con la lontananza di Brigitte Nielsen, impegnata negli Stati Uniti con la sua carriera.

“Ero sempre alla ricerca di mia mamma”, ha spiegato Killian. “Quando tornavo da scuola, lei era assente, e io dovevo cavarmela da solo”. A 16 anni viveva con Raoul Meyer, il nuovo compagno della madre, e si è trovato spesso senza risorse: “Mangiavo patate e cipolle, avevo le scarpe bucate…me la dovevo cavare da solo”. La solitudine e il senso di abbandono lo hanno spinto verso l’alcol e la droga, segnando un periodo oscuro della sua vita.

Il percorso di autodistruzione ha raggiunto il culmine intorno ai 30 anni, quando Killian si è ritrovato a dormire per strada, senza una casa né punti di riferimento. La disperazione era totale, come ricordato a Verissimo: “Non avevo più niente, la mia ex non voleva più che stessi con lei… mi sono ritrovato in mezzo alla strada”.

In questo momento critico, è stato l’amore di Laura, la sua attuale compagna, a restituirgli speranza. “Mi ha aiutato a rialzarmi”, ha dichiarato in tv Killian, evidenziando quanto l’affetto e la stabilità siano stati determinanti per il suo recupero. La donna, che aveva già presentato a La Volta Buona di Caterina Balivo, lo ha omaggiato con un toccante video messaggio per ricordare la sua forza.

Killian Nielsen e la madre Brigitte senza pace

Nonostante la sua vita oggi sia felice e stabile, il figlio di Brigitte Nielsen non ha mai smesso di cercare un legame con la madre. Il motivo del suo allontanamento non è mai stato chiarito del tutto.

Lui ha tentato di incontrarla a Marbella, dove vive da qualche anno, scoprendo l’indirizzo solo grazie a una storia su Instagram, e ha provato anche in occasione di un evento a Milano, senza successo. “L’ho vista, ho urlato il suo nome e non si è neppure girata…”, ha detto con dolore Killian a Verissimo.

Ha per questo ammesso di fare ancora fatica a parlare di sua madre, ma di amarla profondamente: “Le porte sono sempre aperte, io la amo tantissimo e mi manca”. Il suo racconto è un viaggio tra il dolore di un’adolescenza difficile, la caduta nelle dipendenze e la lenta risalita grazie all’amore e alla volontà di cambiare.

Oggi, a 36 anni, Killian Nielsen è un uomo consapevole, che ha trasformato le cicatrici del passato in forza, imparando a vivere pienamente il presente e a coltivare le relazioni autentiche. Con la speranza di ricucire al più presto il suo rapporto con mamma Brigitte.