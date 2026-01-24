Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Tutti gli ospiti di Verissimo, anticipazioni 24 gennaio 2026

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo. Appuntamento fisso del fine settimana, che ormai da tempo è stato raddoppiato. Svariati gli ospiti di grande interesse in arrivo sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. Di seguito tutti i dettagli sul famoso salottino Mediaset.

Anna Valle e Una nuova vita

Un po’ intervista e un po’ presentazione di un nuovo progetto: Anna Valle raggiunge Silvia Toffanin a Verissimo anche per parlare di Una nuova vita. Si tratta di un progetto particolarmente atteso, considerando come lei sia ormai uno dei volti cardine della fiction italiana.

La serie debutterà il 28 gennaio su Canale 5, segnando un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Dopo aver a lungo atteso, i fan possono dunque godere dei titoli annunciati da tempo e posti in pausa da Pier Silvio Berlusconi.

Un progetto importante, che promette di conquistare il pubblico e che per Anna rappresenta anche una tappa di maturità, sia professionale che personale. L’intervista verterà però anche su temi come la famiglia e il delicato equilibrio tra vita privata e successo.

Donatella Rettore e Alessandra Martines: forza e fragilità

L’arrivo di Donatella Rettore è sempre segnato da un’ondata d’energia. Icona della musica italiana e simbolo di anticonformismo, la cantante torna per raccontarsi con la sua ben nota schiettezza. Ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera e vita, tra successi, provocazioni e una personalità sorprendente.

Decisamente più intimo invece il racconto con Alessandra Martines, attrice dalla grande sensibilità che apre il proprio cuore. Ha vissuto numerose prove difficoltose nel corso degli anni, e ora è pronta a parlarne. Un viaggio tra dolore e resilienza, condotto da chi ha trovato la forza di rialzarsi.

Gli ospiti di Verissimo del 24 gennaio

Spazio, come al solito, alle dinamiche familiari. In questo caso con Killian Nielsen, figlio della celebre Brigitte Nielsen. Il giovane parlerà proprio del rapporto con la madre, fatto di luci e ombre, distanze e tentativi di ritrovarsi. Un confronto sincero che promette di svelare fragilità, desideri e il bisogno di essere riconosciuti.

In un mix di sport e spiritualità, Nicola Legrottaglie racconterà invece il suo percorso di vita e fede. Una profonda trasformazione, la sua, che lo ha portato a reinventarsi dopo l’addio al calcio.

Infine, spazio ai sentimenti con Flavio Ubirti e Nicole Belloni, la nuova coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. I due giovani, ancora emozionati e complici, condivideranno le sensazioni dei primi passi insieme, tra sogni, aspettative e la magia di un sentimento appena sbocciato davanti alle telecamere.