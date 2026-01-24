Alessandra Martines a Verissimo: la malattia della figlia Stella, la grande paura, la fede e poi la rinascita. Il doloroso racconto dell'attrice e ballerina

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Alessandra Martines

Alessandra Martines è tornata a Verissimo e con una sincerità commovente ha parlato per la prima volta della dolorosa esperienza vissuta insieme a sua figlia Stella, oggi in remissione totale dopo aver combattuto contro un linfoma di Hodgkin a soli 21 anni. Una vicenda che ha segnato profondamente entrambe, trasformando la loro vita e il loro rapporto.

Il tumore della figlia di Alessandra Martines

“L’altra volta che ero venuta qui non ero pronta a parlarne”, ha spiegato Alessandra Martines a Silvia Toffanin, con la voce rotta dall’emozione. “È stato tutto in contemporanea: prima mia mamma, poi mia figlia, e mi hanno comunicato che Stella aveva un cancro”, ha aggiunto l’attrice e ballerina, ricordata ancora da molti per l’iconico ruolo di Fantaghirò.

Un annuncio devastante, che ha aperto un periodo di grande paura e incertezza, soprattutto perché inizialmente i sintomi di Stella erano stati confusi con una mononucleosi. “Abbiamo perso un po’ di tempo, ma poi è iniziato il percorso con la chemioterapia e la radioterapia. Sono prove durissime, ma non c’è scelta: o affronti la battaglia o perdi tutto”.

Alessandra ha raccontato con grande trasparenza i sentimenti di una madre durante quei mesi difficili: la paura, il dolore, ma anche la necessità di mostrare coraggio per sostenere la figlia.

“In quanto madre devi avere la forza di andare avanti. Avere coraggio non significa non avere paura”, ha sottolineato. Ogni momento di difficoltà è stato affrontato con determinazione, mentre la paura di perdere Stella restava sempre presente.

Un elemento centrale di questa rinascita è stata la fede, che Alessandra ha confessato di aver riscoperto durante la malattia della figlia.

“Non avevo ancora fede quando è successo e ho cercato di controllare tutto. Se avessi vissuto tutto con la fede, sarebbe stato molto più facile. Quella paura costante che tua figlia possa morire è terribile, è la punizione peggiore per un genitore, perché non fa parte del ciclo naturale della vita”

La spiritualità ha permesso a madre e figlia di affrontare la prova con maggiore forza interiore, trasformando il dolore in resilienza.

Oggi Stella è in remissione e ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi a uno studio più intimo e personale: la teologia.

“Dopo la malattia è entrata in chiesa, e da lì la sua vita è cambiata, così come la mia”, ha chiarito la Martines a Verissimo. La giovane ha trovato un nuovo equilibrio, una strada di crescita e riflessione che l’ha portata lontano dai riflettori, mentre Alessandra la sostiene con orgoglio e gratitudine.

La malattia, pur essendo stata un’esperienza devastante, ha avuto anche l’effetto di rafforzare il legame tra madre e figlia, aprendo a una nuova consapevolezza della vita e del valore delle cose importanti.

Alessandra Martines ha parlato di questo percorso con delicatezza e profondità, rammentando come l’amore, la fede e la forza interiore possano aiutare a superare le prove più dure.

Chi è Stella, la figlia di Alessandra Martines

Classe 1998, Stella è la primogenita di Alessandra Martines. È nata dal matrimonio, poi finito, con il regista francese Claude Lelouch. Cresciuta tra Italia e Francia ha respirato cultura e creatività fin da bambina.

Ha iniziato a studiare recitazione in giovane età e, nel 2014, ha fatto il suo debutto sul grande schermo proprio in un film diretto dal padre. Negli anni successivi ha continuato a coltivare il talento recitativo, prendendo parte a diverse produzioni internazionali, mentre parallelamente esplorava il mondo della musica.

Qualche anno fa si è iscritta al Berklee College of Music, una delle accademie più prestigiose al mondo, per studiare composizione e cinema ma dopo il tumore ha abbandonato gli studi. O meglio, ha abbandonato quel percorso di vita per dedicarsi completamente alla teologia. Sempre con il supporto di mamma Alessandra Martines.