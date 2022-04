Margot Sikabonyi, chi è il compagno Jacopo Lupi

Tutti noi conosciamo Margot Sikabonyi: l’attrice, il cui successo è arrivato con il ruolo iconico di Maria Martini in Un medico in famiglia, storica fiction della Rai, è oggi una donna realizzata, che ha scelto di provare nuove strade, oltre alla recitazione. Al suo fianco c’è Jacopo Lupi, da ben nove anni ormai: insieme dal 2013, hanno avuto anche due figli insieme. Ma chi è Jacopo Lupi?

Chi è Jacopo Lupi, il compagno di Margot Sikabonyi (con cui sta dal 2013)

Dopo una lunga relazione con Pietro Sermonti, attore che ha conosciuto sul set di Un medico in famiglia, Margot è rimasta single per ben quattro anni, fino al 2013, quando ha incontrato Jacopo Lupi. La loro vita quotidiana è lontana dai set e dalle luci dei riflettori: ambedue sono molto riservati e hanno scelto di viversi senza essere protagonisti della scena pubblica.

Che lavoro fa Jacopo Lupi

Jacopo Lupi è un ceramista: sul suo profilo Instagram, è possibile oltretutto visionare i magnifici lavori. Troviamo numerosi post con immagini e didascalie tecniche a corredo, in cui spesso viene spiegato come sono stati realizzati i vasi. Qualche anno fa, Margot ha svelato al settimanale Oggi che Lupi è laureato in giurisprudenza. Inoltre, ha ammesso di aver cercato l’amore altrove. “Ho smesso di innamorarmi sul set. Mi è successo con Pietro Sermonti, ma non lo farò mai più e non lo consiglio a nessuno”.

C’è da dire che, nonostante il grado di riservatezza, Margot ha spesso commentato i post del compagno Jacopo su Instagram, in segno di supporto, congratulandosi per il suo grande talento.

La storia d’amore tra Jacopo e Margot: hanno due figli insieme

Il legame tra Jacopo e Margot non è mai stato protagonista dei giornali o dei tabloid, tutt’altro. La coppia è sempre stata molto riservata sulla loro storia d’amore. Nonostante stiano insieme da quasi dieci anni, sono ben poche le informazioni che si conoscono su di loro.

Il rapporto che unisce l’attrice e il ceramista è molto lontano dal mondo dello spettacolo e dalle sue luci, ma non solo. La privacy, infatti, è un aspetto a cui tengono moltissimo: prova ne è che nemmeno sui profili social ci sono delle foto di coppia, o dei loro figli. Jacopo, così come Margot, preferisce far parlare il suo lavoro.

Lupi e la Sikabonyi hanno avuto due figli: il primo è Bruno James, nato a maggio del 2015, mentre il secondo è Leonardo, che è venuto al mondo nel 2017, a marzo. Raramente hanno rilasciato delle interviste sul loro rapporto. Proprio in occasione della nascita del primo figlio, hanno condiviso alcune dichiarazioni su DiPiù, lasciando intuire il loro forte desiderio di riservatezza: “Io e il mio compagno vogliamo vivere l’arrivo del bambino il più possibile nella nostra intimità”.

La coppia vive a Milano, insieme ai figli, dove Jacopo svolge il suo lavoro di ceramista. Negli ultimi tempi, Margot si era allontanata dalle scene, ma, alla soglia dei 40 anni (li compirà il 16 dicembre), è pronta per tornare sui set: sarà infatti presente al cinema con il film Bocche inutili. “Dopo essere diventata mamma ho lasciato tutto”, ha svelato in una recente intervista a Vanity Fair.

Margot Sikabonyi e Jacopo Lupi nel 2013