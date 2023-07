Margot Robbie la più pagata di Hollywood: ecco quanto ha guadagnato grazie a Barbie

Fonte: IPA Margot Robbie, 10 look che hanno fatto la storia (non solo Barbie)

Margot Robbie è l’attrice più pagata di Hollywood. Riconoscimento arrivato grazie a Barbie, film campione d’incassi in tutto il mondo, che ha permesso all’attrice australiana di affermarsi nello star system internazionale dopo l’ottima performance di Harley Quinn in Sucide Squad. A dieci anni dal suo debutto americano in The Wolf of Wall Street – accanto a Leonardo DiCaprio – il patrimonio di Margot si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.

Quanto è stata pagata Margot Robbie per il film di Barbie

Stando a quanto riporta Variety Margot Robbie ha percepito 12.5 milioni di dollari per indossare i panni dell’iconica bambola della Mattel. Lo stesso cachet per Ryan Gosling, che in Barbie presta il volto a Ken. Tale compenso ha permesso a Margot di portare il suo patrimonio netto a 40 milioni di dollari: cifra momentaneamente provvisoria visto che la Robbie figura anche tra i produttori di Barbie e incasserà ulteriore denaro dagli introiti della pellicola, ai vertici del box office.

Margot Robbie è proprietaria, insieme al marito Tom Ackerley, della società di produzione LuckyChap Entertainment. Tra i lungometraggi prodotti dalla coppia il già citato Barbie ma pure Promising Young Woman, Birds of Prey, Tonya. “Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita sui set e dopo un po’ ho capito che voglio avere voce in capitolo”, così la star ha motivato a The Hollywood Reporter la sua scelta di diventare una produttrice.

Quello di Barbie è il ruolo più prestigioso in termini di denaro per Margot Robbie dopo i 9-10 milioni di dollari ottenuti per tornare ad essere Harley Quinn nello spin off Suicide Squad Birds of Prey. Per il suo primo film a Hollywood – The Wolf of Wall Street – Margot ha percepito solo 347 mila dollari. La pellicola incentrata sulla vera storia del broker Jordan Belfort è stata la svolta nella carriera della 33enne, fino ad allora nota solo in Australia per la soap opera Neighbours.

Per cosa spende i suoi soldi Margot Robbie

In un’intervista a Elle UK Margot Robbie ha confessato come ha speso i primi soldi guadagnati grazie al lavoro d’attrice: “Quando sono arrivata a New York per la prima volta e ho preso il mio primo stipendio sono andata da Tiffany sulla Fifth Avenue e ho comprato un braccialetto. La migliore sensazione di sempre. Ho acquistato la mia piccola scatola blu e l’ho presa per me stessa”.

La Robbie ha ammesso inoltre di essere sempre molto cauta nelle spese: per questo motivo ha deciso di non proseguire gli studi iscrivendosi all’Università: “Non volevo spendere soldi che non avevo e ripagare il debito universitario per il resto della mia vita”. La madre di Margot è una fisioterapista mentre il padre è proprietario di una fattoria.

La diva di Hollywood ha trascorso la sua infanzia in campagna. Oggi Margot Robbie spende principalmente i suoi guadagni in proprietà immobiliari. Ha acquistato diversi immobili in Australia, nella città di Gold Coast, dove è nata e cresciuta. Possiede un’abitazione pure a Byron Bay. Successivamente ha comperato una casa sulla spiaggia in California, nel quartiere Venice di Los Angeles. Dal 2016 è sposata con l’aiuto regista britannico e produttore Tom Ackerley: la coppia non ha figli al momento.