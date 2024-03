Margot Robbie è l’attrice più pagata ad Hollywood, ma in top 10 ci sono solo due donne

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fonte: IPA Margot Robbie

Margot Robbie è l’attrice più pagata ad Hollywood, ma anche nel mondo del cinema la strada è tutta in salita per le donne. È quanto emerge dalla classifica elaborata dal magazine Forbes, che ha incoronato gli interpreti cinematografici meglio retribuiti nel 2023. Una top 10 che vede l’interprete di Barbie alle spalle di Adam Sandler, ma in cui ben otto posizioni sono occupate da attori uomini.

Margot Robbie, la donna più pagata di Hollywood

L’ascesa di Margot Robbie sembra ormai inarrestabile: l’attrice australiana è infatti la donna che nel 2023 ha guadagnato di più ad Hollywood. Complici il successo di Barbie (di cui è anche produttrice) e di Asteroid City, la bionda interprete di The Wolf of Wall Street ha fatto registrare nello scorso anno un profitto pari a 59 milioni di dollari. Una cifra impressionante, che le è valsa la seconda posizione nella top 10 elaborata dal magazine Forbes, alle spalle del comico Adam Sandler.

A soli 33 anni, Margot Robbie è entrata di diritto nell’Olimpo delle stelle di Hollywood, dando prova di avere gran fiuto imprenditoriale. La sua casa di produzione è infatti responsabile anche del successo di Saltburn, pellicola già cult per la Gen Z, e la mancata candidatura all’Oscar come Miglior Attrice sembra essere solo una piccola ombra in un anno tutto da incorniciare.

Chi sono gli attori più pagati di Hollywood

In vetta spicca invece Adam Sandler, con un profitto di 73 milioni di dollari: incassi che arrivano soprattutto dal contratto siglato con Netflix, a cui ha concesso in licenza parte delle sue commedie. I restanti guadagni sono invece merito del film Murder Mystery 2 e dei numerosi spettacoli di stand-up comedy che lo hanno visto impegnato in Nord America.

Fonte: IPA

Se la seconda posizione del podio è occupata, come abbiamo già visto, da Margot Robbie, al terzo posto risulta invece l’inossidabile Tom Cruise. Per lui, una cifra pari a 45 milioni di dollari, derivati dal successo di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1 e dalle visualizzazioni in streaming di Top Gun: Maverick.

Jennifer Aniston, la seconda attrice in top 10

Se Margot Robbie grazie al successo di Barbie è riuscita a risalire fino alla seconda posizione della classifica di Forbes, il resto della top 10 parla quasi unicamente al maschile. L’altra presenza femminile si trova alla posizione numero sei, occupata da Jennifer Aniston. L’indimenticabile interprete di Friends ha incassato lo scorso anno ben 42 milioni di dollari grazie al successo della commedia Murder Mistery 2 e alla sua partecipazione al The Morning Show.

Secondo Forbes, la cifra sarebbe stata raggiunta anche grazie ai molti contratti pubblicitari siglati dalla star, oltre che ai diritti relativi alla serie tv Friends.

La top 10 completa di Forbes

Ma chi sono gli altri “paperoni” di Hollywood? Di seguito, riportiamo la classifica completa stilata dal magazine e relativa al 2023.

1) Adam Sandler (73 milioni di dollari)

2) Margot Robbie (59 milioni di dollari)

3) Tom Cruise (45 milioni di dollari)

4) Ex aequo Ryan Gosling e Matt Damon (43 milioni di dollari)

6) Jennifer Aniston (42 milioni di dollari)

7) Ex aequo Leonardo DiCaprio e Jason Statham (41 milioni di dollari)

9) Ben Affleck (38 milioni di dollari)

10) Denzel Washington (29 milioni di dollari)