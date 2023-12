Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Jacob Elordi

In un vortice di emozioni e scene memorabili, Saltburn sta conquistando il cuore degli utenti di TikTok e non solo. Questo film, disponibile su Amazon Prime Video dal 22 dicembre, ha scatenato un’ondata di reazioni e discussioni, soprattutto per alcune scene particolarmente audaci. Diretto dalla talentuosa Emerald Fennell, già nota per Una donna promettente, Saltburn promette di essere un viaggio intenso e coinvolgente. Ma cosa sta realmente dietro l’ossessione per questo film? Andiamo a scoprirlo.

Le scene di Saltburn preferite da TikTok

Il film ha catalizzato l’attenzione per due scene in particolare che stanno facendo il giro del social cinese. La prima è una sequenza nella vasca da bagno che vede un momento intimo e disturbante allo stesso modo tra i personaggi di Barry Keoghan e Jacob Elordi, una scena che mette in luce un’ossessione morbosa e sorprendente. La seconda, altrettanto controversa, si svolge in un cimitero e continua a esplorare temi di desiderio e ossessione. Queste sequenze sono solo un assaggio della natura provocatoria e senza compromessi di “Saltburn”.

Il successo di Saltburn su TikTok non si deve solo alle sue scene audaci o alla performance dei suoi attori. C’è una qualità viscerale e un’intensità che risuona con il pubblico, soprattutto con gli spettatori più giovani che apprezzano narrazioni complesse e sfumate. Il film, attraverso le sue scene, parla di temi universali come il desiderio, l’ossessione e la perdita, toccando corde profonde nel cuore di chi guarda.

Saltburn è più di un film; è un fenomeno culturale che sta influenzando la conversazione online e oltre. Con un mix di performance eccellenti, una regia audace e una storia che non teme di esplorare l’oscurità umana, è facile capire perché questo film sta dominando su TikTok e catturando l’attenzione di un pubblico vasto e variegato. Se prima della fine dell’anno non riuscite a vederlo, allora fate in modo che sia uno dei film da non perdere nel 2024.

Fonte: Getty Images

La trama del film con Jacob Elordi

La trama di Saltburn si svolge in un contesto di contrasti sociali, desiderio di appartenenza e spirali oscure di ossessione, ambientata nella prestigiosa e storica Oxford del 2006. La storia segue il giovane Oliver Quick, un nuovo studente con umili origini che si trova catapultato in un mondo di privilegi e antiche tradizioni. Con difficoltà a integrarsi e segnato da una complicata situazione familiare, Oliver incrocia il cammino di Felix Catton, un compagno carismatico e inaccessibile che diventa la sua ossessione. Mentre la storia si dipana, assistiamo all’evoluzione del legame tra Oliver e Felix, un’amicizia che si trasforma in qualcosa di più intenso e oscuro. La morte del padre tossicodipendente di Oliver segna una svolta nel loro rapporto, portando Felix a offrire al ragazzo non solo supporto emotivo ma anche l’invito a trascorrere l’estate nella sontuosa tenuta familiare a Saltburn. Qui Oliver viene introdotto a un mondo di stravaganze e decadimento, incontrando i bizzarri Sir James e Lady Elspeth e la tormentata Venetia, sorella di Felix.

L’atmosfera di Saltburn e le dinamiche familiari avvolgono Oliver in un vortice di lusso, segreti e passioni inconfessabili. La storia si sviluppa tra intrighi, desideri repressi e una spirale di eventi che trascinano i personaggi verso un destino ineluttabile. In Saltburn, le vite di Oliver, Felix, Venetia si intrecciano in una narrazione densa di simbolismo e metafore, dove ogni personaggio lotta con i propri demoni interni e la ricerca di un’autentica identità. Attraverso la lente di una prestigiosa università inglese e il microcosmo di una famiglia decadente, il film esplora temi universali di appartenenza, ossessione, perdita e redenzione, lasciando lo spettatore con una riflessione profonda sulla natura umana e sui percorsi tortuosi della vita.