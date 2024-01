Jacob Elordi è single: è finita (di nuovo) con Olivia Jade Giannulli

Fonte: Getty Images Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati per la seconda volta. Solo un anno fa i due si erano riconciliati, facendo sognare i più romantici ma la “minestra riscaldata” non ha funzionato. E così l’attore australiano e l’influencer italo-americana si sono detti addio e a quanto pare in maniera definitiva.

Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati

Come riporta in esclusiva US Weekly, Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli non stanno più insieme. Non è chiaro quando i due abbiano di fatto preso questa decisione ma non venivano paparazzati insieme dallo scorso ottobre. A dicembre hanno partecipato al party di GQ Men of the Year 2023 ma hanno sfilato separatamente sul red carpet. Contattati da Page Six, i rappresentati di Jacob e Olivia hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla vicenda.

Restano dunque avvolti nel mistero i motivi della rottura: la prima separazione, quella risalente al 2022, era avvenuta per i rispettivi impegni di lavoro. Quel che è certo è che la liaison tra Elordi e Olivia era molto seria tanto che la Giannulli aveva presentato Jacob a tutta la sua famiglia, alla quale è molto legata.

La storia d’amore tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli hanno iniziato ad uscire insieme a dicembre 2021, un mese dopo che l’attore aveva detto addio alla modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Il primo avvistamento tra Jacob e Olivia è avvenuto a Los Angeles: i due sono stati pizzicati a bere un caffè prima di allontanarsi a bordo della Range Rover di Elordi. All’epoca anche Olivia aveva appena chiuso da poco una relazione, quella con il musicista Jackson Guthy.

Jacob Elordi e Olivia si sono frequentati, con leggerezza e senza troppe aspettative, fino a maggio 2022 senza mai confermare ufficialmente la loro love story. Più volte però sono stati paparazzati in giro per la California insieme ai loro amici a quattrozampe. La prima rottura è avvenuta a causa della distanza e dei rispettivi impegni di lavoro. Durante la breve separazione dalla Giannulli, Elordi ha avuto un flirt con la modella Bianca Finch, per poi tornare tra le braccia di Olivia nella primavera 2023.

Insieme Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono concessi anche una vacanza in Italia, più precisamente a Paraggi, in Liguria, tra sole, mare, relax ed entusiasmanti giri in moto.

Chi è Olivia Jade Giannulli

Classe 1999, Olivia Jade Giannulli è una influencer e youtuber italo-americana. È la figlia dell’attrice Lori Loughlin (che ha lavorato tanto tra tv e cinema, anche in serie cult come Beverly Hills 90210) e del designer di origini italiane Massimo Giannulli. Ha una sorella maggiore di nome Isabella Rose e un cagnolino che si chiama Milo.

Nel 2019 tutta la famiglia è stata coinvolta nello scandalo delle ammissioni al college: sia Lori sia il marito Massimo sono stati arrestati per aver pagato tangenti allo scopo di ottenere facilmente l’ammissione delle figlie in prestigiose università statunitensi.

Olivia Jade Giannulli si è poi fatta conoscere su Youtube attraverso una serie di video e nel 2021 ha partecipato alla versione americana di Ballando con le Stelle, dove si è classificata all’ottavo posto, in coppia con il ballerino Val Chmerkovskiy.