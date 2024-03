Fonte: IPA Olivia Munn, malata di tumore al seno

L’attrice americana Olivia Munn, 43 anni, ha rivelato ai propri fan di essere malata. Con una serie di scatti e un lungo racconto, Munn ha raccontato la propria battaglia contro un’aggressiva forma di tumore al seno, che l’ha costretta a quattro interventi e a una doppia mastectomia.

Olivia Munn, la scoperta del tumore

“Spero che condividere questo aiuti qualcun altro a trovare conforto, ispirazione e supporto nel suo personale viaggio” così Olivia Munn ha raccontato ai propri fan di essere malata e di combattere da mesi contro un tumore al seno. Lo ha fatto sul proprio profilo Instagram, con una serie di scatti che la ritraggono in ospedale, con tubi al braccio, attaccata alle macchine, anche nei momenti più duri.

“A febbraio 2023 – spiega Munn – ho eseguito un test genetico per rintracciare 90 tipologie di geni cancerogeni. Sono risultata negativa a tutti, incluso il gene più comune per il cancro al seno. Lo stesso inverno ho fatto una normale mammografia di routine. Due mesi dopo mi è stato diagnosticato un tumore al seno”.

Nonostante l’attrice abbia continuato, quando possibile, a mostrarsi forte e sorridente e a essere presente per il figlioletto Malcom, rivela che “negli ultimi 10 mesi sono stata sottoposta a 4 interventi chirurgici e ho trascorso a letto così tanti giorni da aver perso il conto. Sono passata dall’essere completamente in forma a svegliarmi, il giorno dopo, in un letto di ospedale dopo un’operazione di 10 ore”. Munn è affetta da un cancro di tipo Luminal B, aggressivo e in grado di espandersi molto velocemente, presente in entrambi i seni, che l’ha costretta a una doppia mastectomia.

L’importanza della prevenzione

Nel commovente post, l’attrice di X-Men ringrazia il marito, il comico John Mulaney, cui è legata dal 2021, per “le notti trascorse a fare ricerche su ogni intervento e ogni terapia e su quali conseguenze mi sarebbero toccate. Per esserci stato prima di ogni intervento e a ogni mio risveglio, sempre portando una fotografia del nostro piccolo Malcolm, così che fosse la prima cosa che avessi visto una volta riaperti gli occhi”.

Ma Munn ringrazia anche e soprattutto la sua ginecologa, la dottoressa Aliabadi, che ha deciso di calcolare il Breast Cancer Risk Assessment Score, ossia le percentuali di probabilità che ogni donna, sulla base di predisposizioni familiari, stile di vita e età ha di incorrere in un tumore al seno. Il punteggio dell’attrice si è assestato attorno al 37% di rischio, così il medico ha deciso di prescrivere esami più approfonditi, che hanno portato alla scoperta della massa tumorale. “Sono fortunata. – ha raccontato l’attrice – Lo abbiamo scoperto in tempo e avevo molte opzioni. E voglio che sia così per ogni donna che si dovesse trovare ad affrontare tutto ciò”.

Olivia Munn conclude così sottolineando, e non è mai abbastanza, l’importanza della prevenzione, invitando tutte le donne a sottoporsi al calcolo della percentuale di rischio e, in caso il risultato fosse superiore al 20%, di sottoporsi a una mammografia annuale a partire dai 30 anni.