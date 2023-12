Linda Evangelista, foto della mammografia dopo le diagnosi di cancro: “Fatevi controllare”

La top model ha combattuto ben due volte con il tumore al seno e per questo ha messo in guardia tutte le altre donne

Fonte: IPA Linda Evangelista

Linda Evangelista è tornata a parlare del cancro al seno con cui ha dovuto fare i conti ben due volte in cinque anni. La top model, tra le più famose degli anni Novanta, ne ha parlato su Instagram, dove ha postato una foto mentre è intenta a fare la mammografia. Uno scatto di qualche anno fa ma sempre attuale per invitare tutte le altre donne a fare prevenzione, anche quando non ci sono particolari e preoccupanti segnali.

Linda Evangelista e la mammografia su Instagram

“A nome di su2c (Stand Up to Cancer, ndr) e durante #CancerScreeningWeek, chiedo a tutti di rendersi conto di quanto sia importante fissare un appuntamento con il proprio medico per creare un piano di screening oncologico adatto a te. Prendere il cancro o pre-cancro può aiutare a salvare vite. #standuptocancer! Flashback della mia mammografia e biopsia del 2018″, ha scritto Linda Evangelista su Instagram.

Il messaggio di Linda Evangelista è stato subito sommerso di like e commenti, molti dei quali da parte di donne che hanno avuto la stessa esperienza drammatica della modella. “Diffondete”, ha invitato un’utente. “Questo è il giusto modo per usare i social network”, ha evidenziato qualcun altro. Una follower ha invece sottolineato: “Grazie per essere una voce potente e d’ispirazione”. E poi ancora: “Sei grande in tutti i sensi”, “Sei fantastica”, “Questo si chiama coraggio, grazie Linda”.

Il cancro al seno di Linda Evangelista

Linda Evangelista ha parlato per la prima volta del tumore in un’intervista rilasciata al Wall Street Journal. La 58enne ha confessato che le è stato diagnosticato un cancro al seno prima nel 2018, “rilevato dalla mammografia annuale”, e poi nel 2022. “I margini non erano buoni e a causa di altri fattori di salute, senza esitazione poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle, ho deciso di fare una mastectomia bilaterale – ha affermato Linda – Pensavo di essere a posto per la vita, il cancro al seno non mi avrebbe ucciso”.

Invece ha sentito un nodulo sul petto, e dopo una serie di esami, il suo oncologo le ha detto che si trattava di un tumore al muscolo pettorale. Dopo l’intervento chirurgico e le cure all’Evangelista è stato detto che la “prognosi è buona”. “Perché non è fantastica?”, ha chiesto Evangelista: “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta”, le ha risposto il medico. Proprio per il rischio di recidiva, l’ex modella ha spiegato che il suo futuro è incerto, il che rende ogni giorno più prezioso che mai.

“So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa”, ha affermato. Linda Evangelista ha tenuto nascosta la sua malattia per un periodo per poi cambiare idea: “L’ho tenuto nascosto, solo una manciata di persone lo sapevano. Non sono una di quelle persone che devono condividere tutto e ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre sto attraversando tutto questo assolutamente no”. Oggi ha deciso di farsi portavoce di questa battaglia: svelare la sua lotta per dare forza e coraggio ad altre donne.