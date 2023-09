Il dramma di Linda Evangelista: “Due diagnosi di cancro in 5 anni”

Fonte: IPA Linda Evangelista

Una lunga malattia tenuta nascosta alla stampa e vissuta con grande riserbo e compostezza: Linda Evangelista rivela di aver combattuto contro un aggressivo cancro al seno per ben due volte negli ultimi 5 anni. Un momento difficile che l’indimenticabile regina delle passerelle ha raccontato per la prima volta in una recente intervista, spiegando di essersi sottoposta ad una mastectomia bilaterale e di essere pronta anche alla comparsa di un’eventuale recidiva.

La lotta di Linda Evangelista contro il cancro

Gli anni d’oro delle passerelle sono ormai solo un bel ricordo per la bellissima Linda Evangelista. La top model, da tempo scomparsa dai radar a causa di un intervento di chirurgia estetica che le ha sfigurato il viso, ha dovuto affrontare anche un altro grave problema di salute, come raccontato in una lunga intervista al Wall Street Journal: un violento cancro al seno diagnosticatole per ben due volte negli ultimi 5 anni.

La prima diagnosi arrivò per Linda nel 2018: “Fu scoperto tramite mammografia. Visti i pochi margini di guarigione e la presenza di altri fattori genetici, mi decisi ad optare per una mastectomia bilaterale. Pensavo si trattasse di una buona scelta, così il cancro al seno non mi avrebbe uccisa” ha spiegato la diva canadese. Tuttavia, nel 2022, l’incubo si presentò di nuovo: il cancro era tornato. Coraggiosa e decisa ad affrontare il male faccia a faccia, la top model parlò ai dottori senza mezzi termini: “Scavatemi un buco nel petto. Non m’importa che non sia bello da vedere, voglio che andiate a fondo. Non morirò a causa di questa malattia”. Una richiesta accolta dagli specialisti, che riuscirono ad arginare nuovamente il pericolo.

Le condizioni attuali della modella

Al momento i dottori hanno dato a Linda Evangelista una “buona prognosi”, ma le hanno spiegato che potrebbe in futuro dover fare i conti con una recidiva in seguito agli poco incoraggianti di alcuni esami: “So di avere un piede nella fossa, ma sono in modalità celebrativa. Ho passato dei momenti terribili e sono esattamente dove vorrei essere. Sono felice di essere viva. Tutto quello che arriva adesso è un bonus” ha raccontato col sorriso l’ex indossatrice, che si definisce ironicamente “una sopravvissuta in stand-by”.

Linda vuole che la sua esperienza possa servire da esempio a chi si trova nella sua stessa situazione, rivendicando la libertà di scegliere come e quando parlarne: “Non l’ho detto a molte persone, e non sono una di quelle che vogliono per forza condividere tutto. Ho pensato a me stessa, sapevo che ne avrei parlato ma solo una volta che ne fossi uscita fuori. Non volevo tabloid fuori la porta di casa come succede sempre in queste situazioni”. Una decisione perfettamente in linea con lo stile di vita abbracciato dalla camaleontica supermodella negli ultimi anni.

La Evangelista ha vissuto una vita turbolenta, fatta di vette e declini. Tra gli anni 90′ e 2000 era una delle top model più richieste al mondo, ed insieme a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington faceva parte del club delle ‘Big 6’, regine incontrastate delle passerelle. Laddove le sue colleghe continuano ad essere spesso sotto i riflettori, lei ha sensibilimente ridotto le sue apparizioni in seguito ad un intervento di chirurgia plastica che le ha sfigurato parzialmente il viso. Eppure, la sua stella, continua a brillare.