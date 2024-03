Gigi Hadid cede al fascino del “bob”: addio lunga chioma

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images-IPA Gigi Hadid: addio capelli lunghi

Ebbene sì, l’ha fatto. La super modella Gigi Hadid, una delle top più richieste e pagate al mondo, sorella di Bella, sogno erotico di mezzo universo maschile e presunta nuova fidanzata di Bradley Copper, ci ha dato un drastico taglio e ha detto addio alla sua lunghissima, biondissima, invidiatissima e iconica chioma.

Con un video alcuni scatti postati sul suo account Instagram, Gigi ha comunicato la notizia: “Scatti primaverili e il mio nuovo taglio” scrive sui social, accanto alle foto che la ritraggono con il nuovo look. Subito prima aveva postato il video del momento in cui l’hair stylist Chris McMillan compiva il misfatto.

Immediati i commenti dei follower, tra chi esalta il nuovo taglio e loda il coraggio e chi disperato le chiede perché l’abbia fatto. D’altronde la storia delle top model più famose da Kate Moss a Linda Evangelista fino a Kaia Gerber, è costellata di drastici cambi di immagine, che spesso si accompagnano, come avviene per tutte le donne, a momenti di cambiamento ne privato. E forse anche per Gigi è il segnale di una nuova fase della sua vita.