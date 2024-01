Bradley Cooper, Gigi Hadid è la nuova fidanzata? La coppia più glamour “conferma” la relazione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Bradley Cooper e Gigi Hadid

Londra, una città che ha sempre avuto il suo fascino particolare, è stata recentemente teatro di un evento che ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo: Bradley Cooper e Gigi Hadid, due delle stelle più luminose nel firmamento dello showbiz, sono stati avvistati in un tenero atteggiamento durante una passeggiata nella capitale inglese. La coppia, che ha destato curiosità e speculazioni per mesi, ha finalmente confermato la loro relazione, tenendosi per mano e scambiandosi sguardi affettuosi.

Bradley Cooper e Gigi Hadid: la coppia regna sullo stile e il glamour

Non è solo la conferma di una relazione ad attirare l’attenzione, ma anche l’eleganza con cui Bradley Cooper, 49 anni, e la sua fidanzata modella, Gigi Hadid, 28 anni, hanno scelto di presentarsi al mondo. Come riportato da Page Six, Gigi sfoggiava pantaloni cammello a zampa e un bomber in pelle, mentre Bradley indossava cargo mimetici, avvolto in un cappotto invernale. Entrambi celati dietro occhiali da sole, hanno mostrato una chimica inconfondibile, con Gigi che ad un certo punto si avvicinava a Bradley, abbracciandolo affettuosamente mentre camminavano. Sia Bradley Cooper che Gigi Hadid sono noti per il loro stile unico e la loro eleganza innata. Bradley, con il suo carisma silenzioso e la sua presenza magnetica, e Gigi, con la sua bellezza radiosa e il suo stile inconfondibile, formano una coppia che incarna perfettamente il glamour e l’eleganza. La loro storia, iniziata sotto i riflettori e ora confermata con semplicità e naturalezza, ci mostra come anche nel mondo frenetico di Hollywood, l’amore possa fiorire e diventare qualcosa di veramente speciale.

Fonte: Getty Images

La loro storia d’amore iniziava 3 mesi fa

La storia d’amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid ha avuto inizio lo scorso ottobre, quando sono stati visti insieme per la prima volta a cena al Via Carota di New York. Da allora, la coppia ha mantenuto un profilo basso, ma non è sfuggito agli occhi più attenti il loro crescente legame. Hanno trascorso del tempo insieme nella Grande Mela e sono stati anche visti in una fuga romantica nella villa di Taylor Swift a Rhode Island. Importante sottolineare che Gigi ha già avuto l’opportunità di conoscere Gloria, la madre di Bradley, dimostrando così la serietà del loro rapporto. La coppia è stata vista insieme a lei al Giorgio Baldi di Los Angeles dopo i Golden Globes, e Gloria è stata anche avvistata nel negozio di Gigi a New York.

Fonte: Getty Images

Gigi, Bradley e i loro figli

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono entrambi genitori: lui condivide la custodia della figlia di sei anni, Lea, con l’ex Irina Shayk, mentre Gigi è madre della piccola Khai, tre anni, avuta con l’ex Zayn Malik. Entrambi i bambini sono tenuti lontani dai riflettori, ma Lea ha fatto il suo debutto sul red carpet lo scorso dicembre durante la premiere di Maestro al Museo dell’Accademia, dove ha anche un cameo nel film, interpretando una versione più giovane del personaggio di Maya Hawke, Jamie Bernstein.

Bradley Cooper e Gigi Hadid rappresentano una delle coppie più interessanti e glamour del momento. La loro relazione, cresciuta lontano dai riflettori ma ora felicemente confermata, è una testimonianza dell’amore che può sbocciare anche nel caos del mondo dello spettacolo. Il loro modo di presentarsi al mondo, con eleganza e discrezione, è un esempio per molte coppie sotto i riflettori. Sarà affascinante vedere come questa storia d’amore si svilupperà nel tempo, e non vediamo l’ora di seguire i prossimi capitoli della loro vita insieme.