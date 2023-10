Fonte: IPA Gigi Hadid e Bradley Cooper

Gigi Hadid sembra proprio avere un debole per i divi di Hollywood dagli occhi di ghiaccio (e, diciamolo, con qualche anno più di lei). La modella, che aveva avuto una breve frequentazione con Leonardo DiCaprio, è stata infatti immortalata a cena con un altro famosissimo (e pluripremiato) attore: Bradley Cooper. Un’unione che, seppur non ancora ufficializzata, sta già facendo sognare gli appassionati di cronaca in tutto il mondo. Con buona pace dei rispettivi ex.

Gigi Hadid e Bradley Cooper: cena a sorpresa

Se il suo ex Leonardo DiCaprio (48 anni) sembra aver trovato la serenità accanto alla modella Vittoria Ceretti, anche Gigi Hadid pare avere un nuovo (celebre) amore. La 28enne top model è stata infatti immortalata a cena a New York con un famosissimo attore, apprezzato tanto per le doti sul grande schermo che per l’innegabile fascino: Bradley Cooper. Dopo aver condiviso un pasto in un famoso ristorante della Grande Mela, i due si sono concessi una breve passeggiata nel West Village e si sono allontanati a bordo della stessa automobile.

Gli scatti mostrano Bradley Cooper, 48 anni, in un look decisamente casual, con tanto di berretto a nascondere il viso, e Gigi Hadid impeccabile come sempre, in minigonna e shirt bianca con mocassini bon ton a completare l’outfit. Insomma, per il momento non ci sono baci o effusioni in pubblico, ma le due star sono note per aver sempre vissuto in modo molto discreto (e lontano dai riflettori) le proprie relazioni.

I trascorsi amorosi delle due star

Sia Bradley che Gigi hanno dei figli nati da una precedente relazione. La modella è mamma della piccola Khai, avuta dal cantante Zayn Malik. Dopo la separazione dall’ex One Direction, all’indossatrice sono stati attribuiti numerosi flirt (spesso non confermati) incluso quello con Leonardo DiCaprio e con il giovane videomaker Cole Bennet. Pare comunque che sia rimasta in buoni rapporti con il divo di ‘Titanic’: “Leo e Gigi ancora si sentono quando ne hanno l’occasione, e si vedono abbastanza spesso perché frequentano la stessa cerchia di amici” aveva dichiarato una fonte ad Us Weekly. Insomma, chi aveva immaginato drammi e scenate di gelosia dietro le quinte della Fashion Week tra la Hadid e Vittoria Ceretti resterà piuttosto deluso.

Bradley Cooper è invece papà di Lea De Seine, nata dalla relazione con la modella Irina Shayk. Un amore fatto di numerosi tira e molla quello con la bellissima indossatrice russa, che sembra tuttavia aver dimenticato definitivamente il suo ex grazie al giocatore di football Tom Brady, con cui si starebbe frequentando attualmente. Bradley ed Irina continuano comunque a mantenere uno splendido rapporto, e sono ancora una famiglia a tutti gli effetti: solo qualche mese fa si erano concessi una vacanza con la piccola Lea a Venezia, riaccendendo le speranze dei fan per un ipotetico ritorno di fiamma. Speranze che, alla luce dei nuovi scatti in compagnia di Gigi Hadid, si sono molto ridimensionate. Ma in amore si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, e in questo intricato poligono a più lati nulla, al momento, sembra essere scontato.