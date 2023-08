Gigi Hadid ha un nuovo fidanzato ( e non è DiCaprio)

Fonte: IPA Gigi Hadid

Gigi Hadid avrebbe un nuovo amore e no, non si tratterebbe di Leonardo DiCaprio. La bionda top model è stata infatti immortalata in compagnia di un noto videomaker a Los Angeles. I due, dopo essersi allontanati da un party, sono saliti a bordo dell’auto del ragazzo, non riuscendo tuttavia ad eludere i flash dei fotografi. Che sia l’inizio di una nuova love story?

Gigi Hadid e la nuova fiamma

Solo qualche giorno fa erano arrivati gli scatti di Leonardo DiCaprio in compagnia di Vittoria Ceretti, mettendo in discussione le indiscrezioni che da mesi vorrebbero il divo di ‘Titanic’ legato alla top model Gigi Hadid. E anche la bella indossatrice di origine palestinese pare avere accanto a sé un nuovo amore: la Hadid è stata infatti immortalata a Los Angeles in compagnia di Cole Bennett, noto regista di video musicali. I due, dopo aver partecipato ad una festa nella città californiana, si sono diretti verso l’auto del videomaker, allontanandosi poi insieme.

Nonostante il look decisamente ‘low profile’ sfoggiato dalla modella, composto da semplici jeans a vita bassa e crop top, Gigi e il suo misterioso accompagnatore non sono riusciti ad evitare i flash dei fotografi. Ma per una star abituata, suo malgrado, a riempire le pagine della cronaca rosa non si tratta certo di una novità. Intanto se in molti indicano Bennett come sua nuova frequentazione, altre fonti spiegano che i suoi rapporti con DiCaprio non si sarebbero del tutto interrotti: “Leo e Gigi ancora si sentono quando ne hanno l’occasione, e si vedono abbastanza spesso perché frequentano la stessa cerchia di amici” fanno sapere da UsWeekly. Impossibile capire se si tratti solo di una bella amicizia o ci sia una vera frequentazione in atto.

Chi è Cole Bennett

Classe 1996, Cole Bennett è un noto regista di videoclip musicali. Vero e proprio enfant prodige della macchina da presa, ha mosso i primi passi nel mondo del videomaking quando era ancora al liceo grazie al suo blog personale Lyrical Lemonade. Dopo aver diretto i video per alcuni rapper di Chicago, ha iniziato a collaborare con grandi nomi della musica americana come Wiz Khalifa, Kanye West, e soprattutto Eminem, per cui ha diretto il videoclip di ‘Godzilla‘.

E Gigi Hadid, dal canto suo, sembra avere un debole per gli uomini che lavorano nel settore musicale. Il suo ex compagno, nonché padre della figlia Khai, è infatti il cantante Zayn Malik. Nonostante la relazione non sia terminata nel migliore dei modi, con anche accuse di aggressione da parte di Yolanda, mamma di Gigi Hadid, pare che oggi i due siano in buoni rapporti. In una recente intervista al Sunday Times la top model ha spiegato che l’ex One Direction è un ottimo papà, che trascorre molto tempo con la figlia quando lei è impegnata per lavoro: “In primo piano per me c’è la felicità della bambina. E il fatto che Khai possa stare con entrambi i genitori mi rende molto felice”. Insomma, una famiglia allargata che funziona alla perfezione, e chissà che prima o poi non ci sia spazio anche per Cole Bennett.