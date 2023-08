Leonardo DiCaprio: la nuova fidanzata è italiana e divorziata

Novità nella vita privata di Leonardo DiCaprio: a quanto pare il divo di Hollywood avrebbe un nuovo amore. Un nuovo amore tutto italiano: il Premio Oscar è stato pizzicato in dolce compagnia della modella italiana Vittoria Ceretti. I due sono stati beccati dai paparazzi mentre uscivano da una gelateria a Santa Barbara.

Leonardo DiCaprio: la nuova fidanzata è Vittoria Ceretti?

Un’uscita casual quella di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, che si sono mostrati complici e affiatati mentre gustavano un gelato. Entrambi in tenuta sportiva: lui con t-shirt bianca, pantaloni corti con coulisse e cappellino e mascherina per proteggersi dai fotografi; lei con maglietta e shorts total black. Dopo una breve passeggiata la coppia è salita a bordo del Suv nero del 48enne. Non è la prima volta che i due vengono beccati insieme: già lo scorso maggio Leo e Vittoria erano stati avvistati in Francia, qualche giorno prima del Festival di Cannes.

Stando a quanto riporta il Daily Mail la Ceretti è molto amica di due membri della cerchia ristretta di DiCaprio: la modella britannica ma di origini indiane Neelam Gill, che ha smentito un presunto flirt con l’attore svelando di essere in realtà fidanzata con un amico del Premio Oscar, e Meghan Roche, un’altra top model che lo scorso giugno qualcuno ha indicato come nuova fiamma del divo di Titanic. Tra le migliori amiche e colleghe di Vittoria anche Gigi Hadid, che avrebbe avuto in passato una liaison con Leonardo.

L’ultima relazione importante di Leonardo DiCaprio è stata quella con Camila Morrone, durata quattro anni e giunta al termine l’estate scorsa: l’amore tra i due si era esaurito e di comune accordo hanno deciso di dividere le loro strade.

Chi è la top model italiana Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti, classe 1998, è una top model italiana, tra le più richieste del momento. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda da adolescente, dopo aver vinto a soli 14 anni il prestigioso concorso Elite Model Look. Ha al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come (solo per citarne alcuni): Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Louis Vuitton. Senza contare gli shooting fotografici e le campagne pubblicitarie.

Nel 2021 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. La 25enne è stata legata in passato al cantante Tony Effe della Dark Polo Gang e nel 2020 è convolata a nozze, a Ibiza e in gran segreto, con il deejay Matteo Milleri. La separazione è piuttosto recente: la Ceretti l’ha annunciata su TikTok lo scorso giugno ma l’ultimo avvistamento degli ex coniugi risale a dicembre.

Un anno fa Vittoria Ceretti è balzata agli onori della cronaca dopo che si è scagliata contro Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, che si è lamentata delle critiche che vengono rivolte ai figli d’arte. L’attrice e modella ha ribadito che la sua carriera è frutto del duro lavoro: nessun facilitazione dovuta al fatto che suo padre è uno degli attori più famosi del mondo e sua madre un personaggio non da meno.

“Almeno tu alla fine della giornata puoi sempre piangere sulla spalla di papà nella tua villa a Malibu” – ha scritto sui social network Vittoria Ceretti – Capisco perfettamente il “Sono qui e lavoro duramente” ma sarei proprio curiosa di vedere se saresti riuscita a superare i primi 5 anni di carriera che ho vissuto io”.

“Non parlo dell’essere rifiutata, perché so che anche tu ci sei passata, che potresti raccontarmi la tua storiella triste (anche se, alla fine della giornata, puoi sempre andare a piangere sulla spalla di papà nella tua villa a Malibu), ma che ne sai di cosa significhi non avere i soldi per un volo di ritorno per tornare a casa dalla tua famiglia?”.

E poi ancora: “Ho molti amici “nepo baby” (termine inglese che indica i figli d’arte, ndr) che rispetto, ma non sopporto di sentirvi paragonarvi a me. Io non sono nata su un comodo cuscino con vista. So che non è colpa vostra ma, per favore, apprezzate e rendetevi conto del posto da dove venite”.