Leonardo DiCaprio single dopo 4 anni: è finita con Camila Morrone

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati: dopo le voci che da un po’ di tempo circolavano sul web, sembrerebbe essere arrivata la conferma dal giornale People, che ha raggiunto fonti vicine alla coppia. Dopo quattro anni insieme, nonostante la differenza d’età, il loro amore a quanto pare è giunto al capolinea e il bell’attore è tornato single.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, perché è finita

Quando scoppia una coppia, soprattutto se duratura, non è mai una bella notizia. E tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone sembrava esserci un grandissimo feeling da ormai quattro anni: era il 2018, infatti, quando i due si sono mostrati per la prima volta insieme ad una festa di Capodanno organizzata dall’amico dell’attore, Tobey Macguire.

Da quel momento hanno mantenuto un basso profilo dal punto di vista della privacy, vivendo la loro storia con discrezione e senza sbandierarla eccessivamente ai quattro venti. Ora, però, sembra proprio essere finita. A rivelarlo è la testata People, la quale ha parlato con una fonte vicina alla coppia che avrebbe svelato la fine della relazione tra DiCaprio e la Morrone.

Il motivo della rottura, però, a quanto pare non va cercato in litigi e drasticità, perché Leonardo e Camila avrebbero deciso di comune accordo di separarsi, proprio perché la loro storia era giunta ad una fine naturale. Niente odio e niente rancore, quindi, e non c’è niente di meglio che terminare una relazione in questo modo, senza aggiungere altro dolore ad una situazione che già di per sé, nonostante possa riguardare una decisione razionale, è caratterizzata da un forte dispiacere.

Le voci sulla presunta fine, però, erano già arrivate da un po’ di tempo. La loro ultima apparizione insieme, infatti, risale allo scorso 4 luglio. Poi il silenzio.

DiCaprio e Camila Morrone: oltre la differenza d’età

Nata a Buenos Aires nel 1997, Camila Morrone è figlia d’arte: i suoi genitori sono Maximo Morrone (modello e attore) e Lucila Solá, quest’ultima impegnata come attrice, oltre ad essere stata al fianco di Al Pacino in una relazione lunga ben 10 anni.

Bellissima e talentuosa, attrice e super modella che vanta più di un milione di follower su Instagram, Camila ha recitato in film come Death Wish (di Eli Roth) nel 2018. Nello stesso anno ha iniziato la sua relazione con uno degli attori più amati e desiderati nel mondo. Nessun problema, se solo non fosse per la grande differenza di età che c’è tra i due e che ha scatenato molte polemiche nel corso degli anni.

Quando hanno intrapreso la loro relazione, infatti, lei aveva 20 anni e lui 43. Una grande differenza che non è stata vista di buon occhio da molte persone, ma loro sono riusciti a dimostrare nel tempo quanto spesso e volentieri l’amore possa superare tutto nonostante, sicuramente, ventitré anni non siano pochi e possa far riscontrare alcune difficoltà nella coppia.

Le difficoltà più grandi sono arrivate dopo 4 anni dall’inizio della loro relazione, e i due hanno deciso di comune accordo di separarsi e vivere le loro vite lontano dall’altro. Uno dei più grandi sex symbol di Hollywood, quindi, è di nuovo single.