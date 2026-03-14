Anticipazioni Verissimo del 14 marzo, il racconto di Camila Giorgi

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IPA Camila Giorgi

Il sabato pomeriggio di Canale 5 riparte con le storie, le emozioni e le confessioni esclusive di Verissimo. Per la puntata del 14 marzo, Silvia Toffanin ha preparato un parterre di ospiti che spazia dallo sport alla musica, passando per la cronaca rosa e i momenti di profonda riflessione umana. Grande attesa per l’ex tennista Camila Giorgi, in studio per raccontare l’esperienza della gravidanza che aveva annunciato tramite i suoi profili social ufficiali.

La nuova vita di Camila Giorgi e Andreas Pasutti

Dopo l’improvviso addio alle competizioni agonistiche, Camila Giorgi ha scelto lo studio di Verissimo per fare chiarezza sulla sua nuova fase di vita, decisamente lontana dai campi in terra battuta. Nelle scorse settimane, l’atleta aveva sorpreso i suoi fan con una serie di annunci social che riguardano la sua vita privata: prima la notizia della sua gravidanza e, poco dopo, la rivelazione del suo matrimonio.

In studio non sarà sola: per la prima volta, Camila sarà accompagnata dal marito Andreas Pasutti. La coppia si racconterà a cuore aperto, svelando i dettagli di questo amore vissuto con discrezione e l’emozione per l’imminente arrivo del loro primo figlio. Un racconto che mostra un lato inedito e dolcissimo di una campionessa spesso descritta come algida, ma oggi più che mai radiosa nel suo nuovo ruolo di moglie e futura mamma.

Gli altri ospiti

Il pomeriggio proseguirà con l’energia di Alexia. La Regina della dance anni ’90, che ha fatto ballare intere generazioni, si confesserà a Silvia Toffanin parlando del suo attesissimo ritorno sulle scene. La cantante è infatti pronta a riabbracciare il suo pubblico con un concerto evento a Milano, un appuntamento che segna una nuova tappa fondamentale della sua lunga carriera.

Spazio poi al talento di Giulia Vecchio, attrice e imitatrice tra le più apprezzate, pronta a condividere aneddoti sulla sua ascesa professionale e sulla sua poliedricità artistica. Di segno opposto, purtroppo, sarà l’intervento della modella Helena Prestes. L’ex naufraga sta attraversando un periodo estremamente delicato e doloroso a causa della recente perdita del padre. Un momento di verità in cui aprirà il suo cuore, condividendo il peso del lutto e il modo in cui sta cercando di elaborare questa assenza.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Le anticipazioni si spostano poi sul fronte dei reality show. Silvia Toffanin ospiterà il rapper GionnyScandal. Il musicista si racconterà poco prima di una svolta radicale per la sua carriera e vita privata: è infatti confermato come uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Sarà l’occasione per capire cosa lo spinge verso la Casa più spiata d’Italia e quali sono le sue aspettative.

Infine, il programma chiuderà in allegria e tenerezza con un’intervista dedicata alla famiglia. Protagonista sarà Carmen Di Pietro, che varcherà la soglia dello studio insieme ai suoi due figli, Alessandro e Carmelina. Tra gag, dinamiche familiari e il racconto del legame speciale che li unisce, confermando come la vulcanica Carmen sia, prima di ogni altra cosa, una mamma orgogliosa e presente.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 14 marzo dalle 16,30 su Canale5. Lo show è visibile anche su Mediaset Infinity e sui canali social dedicati al programma che contengono gli highlights delle interviste più belle.