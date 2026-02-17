Camila Giorgi è incinta, il tenero annuncio dell’ex tennista con il nuovo fidanzato

L'ex tennista e concorrente dell’Isola dei Famosi Camila Giorgi è incinta: l’annuncio con il nuovo fidanzato Andreas Ignacio Pasutti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Camila Giorgi

Cicogna in volo per Camila Giorgi. L’ex tennista ha sorpreso tutti condividendo un annuncio speciale: è incinta del suo primo figlio. Ha scelto di condividere la lieta notizia nel giorno di San Valentino, postando sui social un tenero selfie in ascensore con il nuovo compagno Andreas Ignacio Pasutti. Un amore sbocciato da poco ma diventato molto importante nel giro di pochi mesi tanto da portare i due a mettere su famiglia.

Camila Giorgi è incinta, chi è il padre del figlio

Camila Giorgi è incinta e lo ha annunciato con una romantica story pubblicata nel weekend di San Valentino insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. Poche parole, ma cariche di significato: “San Valentino in 3”, ha scritto accompagnate dall’emoticon di una donna in dolce attesa e da uno scatto in ascensore con il bacio della coppia.

La 34enne ha poi approfittato delle Instagram stories per rispondere alle prime curiosità dei fan, che hanno accolto con gioia questa importante novità. Ancora ignoto il sesso del bambino, ma l’ex tennista ha confidato di avere già alcune idee per il nome.

Ha inoltre anticipato che il parto avverrà in Europa, probabilmente in Italia dopo l’estate, e non ha escluso la possibilità di tornare sui campi da tennis dopo la gravidanza: “Sarebbe molto bello”, ha ammesso, mostrando entusiasmo per un futuro da mamma e atleta.

Il padre del nascituro è Andreas Ignacio Pasutti, trentenne argentino, tennista e allenatore. A differenza di Camila, è estremamente riservato: il suo profilo Instagram è privato, con meno di duemila follower.

Le sue apparizioni pubbliche avvengono quasi esclusivamente tramite i post della compagna. La loro storia sarebbe iniziata nell’autunno del 2025, poco dopo la conclusione della relazione della Giorgi con il politico argentino Ramiro Marra.

Quest’ultimo è stato legato a Camila per circa un anno e mezzo e ha raccontato alla stampa che il legame si è spezzato a causa della distanza. Si era vociferato anche di un matrimonio tra i due ma Marra ha smentito successivamente.

Tra Camila e Andreas galeotta è stata la passione comune per il tennis: un amore travolgente che ha portato Camila a voltare velocemente pagina e a realizzare il suo sogno più grande. La Giorgi non ha infatti mai nascosto la voglia di avere una famiglia tutta sua e ora il suo desiderio è finalmente diventato realtà.

Tennis, Isola dei Famosi e ora un bebè in arrivo

Camila Giorgi ha lasciato un segno indelebile nel tennis femminile italiano: trionfi nei tornei WTA, vittoria al Canada Open 2021 e i quarti di finale a Wimbledon. Il ritiro dal tennis è avvenuto nel maggio 2024, senza preavviso.

Nel 2025 ha partecipato all’Isola dei Famosi, interrompendo però l’esperienza per motivi familiari. Ha infatti abbandonato l’Honduras per stare accanto alle persone più importanti della sua vita in un momento assai complicato.

Ora, la gravidanza apre un nuovo capitolo della sua vita, che la vede pronta a bilanciare famiglia e passioni, circondata dall’affetto dei suoi cari e del compagno. E chissà che in futuro non torni a brillare sui campi da tennis con una consapevolezza tutta nuova…