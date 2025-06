Fonte: IPA Camila Giorgi è tornata a commentare l'addio a L'Isola dei Famosi 2025

Camila Giorgi ha abbandonato L’Isola dei Famosi 2025 dopo pochissimo tempo. Per alcuni, stando ai tanti commenti online, non una totale sorpresa. Tra l’altro il suo nome si aggiunge a una lista decisamente ampia, non avviata o conclusa da lei. Il motivo? Problemi familiari, dei quali è tornata a parlare di recente.

L’addio a L’Isola dei Famosi

Non è stato un addio sereno, quello di Camila Giorgi a L’Isola dei Famosi 2025. Ha spiegato di dover fronteggiare dei problemi in famiglia: “Ho lasciato a casa una situazione familiare complicata. I miei sono in Argentina e, attualmente, per problemi di salute hanno bisogno di me”.

Queste le sue parole prima di lasciare l’Honduras. Una motivazione che non ha convinto molti utenti e addetti ai lavori, considerando anche come tale condizione, per sua stessa ammissione, le era già nota. Gabriele Parpiglia, nello specifico, si è schierato contro di lei, spiegando: “Avendo lavorato con lei, sono certo di una cosa. I problemi non c’entrano niente. Guai a credere ai problemi familiari”.

In generale, pare che il clima con la produzione non sia mai stato dei migliori. Si vociferava di una trattativa con Pechino Express, che avrebbe spinto la Giorgi a rinviare una decisione definitiva sul reality di Mediaset, saltando poi anche svariati appuntamenti fissati con il team del programma.

Come sta oggi Camila Giorgi

Tramite Instagram, Camila Giorgi ha ripreso la parola ed è tornata a parlare de L’Isola dei Famosi, tra le altre cose. Ha riposto a delle domande dirette dei suoi follower. Per il suo rientro a Buenos Aires è stata organizzata una festa a sorpresa.

Ha dunque potuto riabbracciare tutti i suoi cari, non soltanto famigliari, dando inizio a una fase di recupero fisico. Ha infatti spiegato d’aver perso ben 6 kg durante il suo soggiorno in Honduras. Sta guardando al futuro e dice d’avere tantissimi sogni da realizzare. Uno di questi, però, non è di certo il ritorno sul campo di tennis per giocare ad altissimi livelli. Quel capitolo della sua vita è ormai concluso.

Le curiosità dei fan sono svariate e non limitate a un solo contesto. C’è chi le ha ricordato d’aver evidenziato un profondo desiderio di maternità. Camila non intende però diventare una mamma single e non vuole avere un bambino da sola: “Occorre prima trovare la persona giusta”.

Così come è escluso il tennis, lo è anche il padel professionistico. Viene invece da pensare che la televisione possa ancora vederla protagonista, magari proprio a Pechino Express nella prossima edizione.

E i problemi di salute che l’hanno costretta a tornare? La domanda diretta non manca ed ecco la risposta: “Sì, ho lasciato l’Isola per problemi seri di salute. Grazie al cielo, però, la situazione sta migliorando”. Ciò che viene da pensare, però, è che Mediaset possa averle del tutto chiuso le porte ormai.