L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi ha avuto avvio da poche settimane ma già il programma televisivo ha dovuto affrontare diversi momenti complicati. Fin dai primi giorni, infatti, numerosi naufraghi hanno minacciato di abbandonare il reality show e, alcuni loro, hanno poi messo in pratica quanto annunciato.

Leonardo Brum, Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano e Angelo Famao si sono ritirati dal gioco e, quindi, il cast dello show televisivo si è andato assottigliando di giorno in giorno. Secondo le indiscrezioni, inoltre, nuovi naufraghi sarebbero pronti a seguire le orme dei colleghi. La precarietà del gruppo dei concorrenti del reality show potrebbe portare, secondo i rumors, anche alla chiusura anticipata del programma televisivo.

Veronica Gentili, in apertura della puntata del 28 maggio 2025 dell’Isola dei Famosi, ha deciso d’affrontare l’argomento e di rispondere a tutti coloro che hanno criticato, in questi giorni, il programma televisivo.

Veronica Gentili replica alle critiche

Veronica Gentili è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo aver ricevuto il timone da Vladimir Luxuria e Ilary Blasi. La presentatrice, quindi, ha deciso di affrontare una nuova sfida, passando da programmi di approfondimento e indagine, come Le Iene, a un vero e proprio show d’intrattenimento nella prima serata di Canale 5.

Fin da subito Veronica Gentili ha descritto la sua Isola dei Famosi come un programma televisivo diverso dalle precedenti edizioni, più vicina alle origini del format tv e con delle ferree privazioni. La conduttrice ha parlato di un’isola dura e sembra proprio che anche i naufraghi che la stanno vivendo in prima persona l’abbiano percepita così, visto che in tanti hanno deciso d’abbandonare il reality show per le troppe difficoltà.

Veronica Gentili, però, ha difeso le sue scelte e quelle della produzione dalle diverse critiche ricevute, spiegando che fosse prevedibile e previsto questo tipo di risultato: “Tutto questo noi l’avevamo messo in conto”. La conduttrice televisiva ha raccontato anche di aver ricevuto un Tapiro d’Oro per tutti questi abbandoni da Striscia la Notizia, ma il tg satirico ha deciso di donarle solo la base del mitico animale, perché anche lui avrebbe preferito defilarsi: “Anche il Tapiro si è ritirato ed è la prima volta nella storia dei Tapiri, non era mai successo”.

Veronica Gentili ha voluto spiegare cosa ci sia alla base di tutto questo malcontento tra i naufraghi: “Quest’anno più di altri si gioca tutto sulla resistenza, una resistenza che non è solo fisica ma anche mentale. Abbiamo veramente pensato a un’esperienza dura ma vera. Chiaramente quest’esperienza non è adatta a tutti”.

Isola dei Famosi, nuovi concorrenti

Veronica Gentili ha difeso le scelte della produzione dell’Isola dei Famosi, spiegando al pubblico televisivo che sia normale che in molti decidano di tornare in Italia vista la durezza dell’esperienza in Honduras. La conduttrice televisiva ha spinto tutti, però, a fare caso più ai concorrenti che stanno affrontando la prova, che a quelli che gettano la spugna: “Molti stanno resistendo”.

In ogni caso la conduttrice televisiva ha svelato lo sbarco in Honduras di nuovi concorrenti, pronti a rimpolpare il decimato cast del reality show. Si tratta di Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati.