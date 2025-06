Isola dei Famosi, perché non va in onda stasera 23 giugno

"L'Isola dei Famosi" non va in onda il 23 giugno: cosa viene trasmesso al posto del reality di Veronica Gentili

Ansa Veronica Gentili

Un lunedì sera senza la Isola dei Famosi è un piccolo vuoto nel palinsesto per gli affezionati del reality che da settimane seguono, tappa dopo tappa, le avventure dei naufraghi in Honduras. Ma stasera, 23 giugno, la consueta diretta salta l’appuntamento perché Mediaset ha deciso di rimandare il programma. Al suo posto, su Canale5, andrà in onda il film Yara, il dramma ispirato alla tragica storia di Yara Gambirasio. Il motivo del cambio di programmazione potrebbe essere strategico, pensato per riequilibrare il calendario verso la fase finale.

Isola dei Famosi, quando torna in onda

Dopo settimane di sopravvivenza estrema, prove fisiche, tensioni tra concorrenti e colpi di scena dietro ogni palmeto, l’Isola dei Famosi si prende una breve pausa. Un respiro necessario, si direbbe, prima del rush finale. Il reality tornerà mercoledì 25 giugno, sempre in prima serata su Canale5, per un nuovo appuntamento carico di attese.

La conduzione è affidata a Veronica Gentili, volto giornalistico prestato con naturalezza al prime time dell’intrattenimento. Con lei, Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e ora inviato in Honduras, porta sullo schermo l’energia e l’ironia che servono per raccontare le giornate dei naufraghi tra fame, piogge tropicali e alleanze traballanti. Quest’edizione ha inoltre segnato un ritorno d’eccezione, quello di Simona Ventura, già conduttrice della prima ora e successivamente concorrente sotto la guida di Alessia Marcuzzi.

Il futuro di Isola dei Famosi su Canale5

Questa edizione della Isola dei Famosi è stata, sin dall’inizio, una sfida. Non solo per i concorrenti, ma per lo stesso format, chiamato a rinnovarsi e riconquistare il pubblico in un momento televisivo sempre più complesso e affollato. Cambi alla conduzione, volti nuovi in studio, e una narrazione più attenta agli aspetti umani e psicologici dell’esperienza. Tutto è stato calibrato per dare una nuova spinta al reality.

E i risultati, seppure non clamorosi, stanno arrivando. Le dinamiche tra i concorrenti si sono fatte più interessanti e meno costruite. Le tensioni, le alleanze, le confessioni in spiaggia sotto il cielo d’Honduras. Ogni frammento di quotidianità ha iniziato a restituire un senso di realtà che in passato sembrava smarrito. E in questo, anche la scelta di Veronica Gentili alla conduzione ha giocato un ruolo importante. Giornalista rigorosa ma empatica, ha saputo mantenere un equilibrio tra intrattenimento e ascolto, tra ritmo e profondità.

Verso la finale del 2 luglio

Il vero conto alla rovescia è però appena cominciato. La finale è stata fissata per martedì 2 luglio, e gli animi cominciano già a scaldarsi. Chi riuscirà a conquistare il pubblico? Chi dimostrerà di avere non solo la resistenza fisica, ma la lucidità mentale per superare ogni sfida?

Le ultime puntate saranno di certo decisive, anche per comprendere se questa edizione potrà lasciare un segno, rilanciando l’identità dell’Isola dei Famosi tra i grandi classici della televisione italiana. Perché, se è vero che il reality deve continuamente reinventarsi per sopravvivere, è altrettanto vero che l’Isola ha ancora dentro di sé quel potenziale che può incollare milioni di telespettatori davanti allo schermo. La fine è comunque vicina e, sicuramente, quest’edizione potrà essere utile per ridisegnare le prossime edizioni, qualora Mediaset decidesse di rinnovare la sua fiducia verso il reality.