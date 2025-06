Isola dei Famosi, anticipazioni dell’11 giugno: nomination tutte al femminile

Fonte: IPA Veronica Gentili, insieme a Simona Ventura, conduce "L'Isola dei Famosi"

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Veronica Gentili con la presenza in studio di Simona Ventura, apre le porte a una nuova serata targata Canale 5, quella di mercoledì 11 giugno, fatta di prove, dinamiche che hanno acceso gli animi dei concorrenti e la risoluzione delle nomination della scorsa settimana che, come sempre, porteranno uno dei naufraghi a dover abbandonare Playa Dos.

“Isola dei Famosi”, anticipazioni dell’11 giugno

Un paradiso tropicale può trasformarsi in un luogo difficile e tutt’altro che vacanziero se condiviso con le persone sbagliate. Lo sanno bene i naufraghi ormai abitanti fissi dell’Isola dei Famosi che, anche nella serata di mercoledì 11 giugno, si trovano a dover fare i conti con una serie di dinamiche che sconvolgono gli equilibri e la quiete di un percorso in cui non è solo la fame a metterli alla prova.

Omar Fantini, tornato a essere leader della settimana, fatica a entrare in sintonia con Jasmin: una concorrente che, come spiegato da Teresanna nel corso delle nomination “è entrata a gamba tesa” e deve ancora instaurare legami saldi con il gruppo. Anche Loredana sembra essere in difficoltà: dopo aver scoperto della nomination di Cristina, considerata una sua alleata, ha un crollo che alcuni naufraghi faticano a capire.

E se i cocchi e i pesci scarseggiano, i concorrenti devono provare nuove strategie non solo per resistere alla fame che si fa sempre più feroce, ma anche per riuscire a vincere i nervosismi, i momenti di sconforto e lavorare come una squadra tra raccolta della legna, cottura del riso e volontà di scoprirsi e sentirsi più vicini attraverso le storie personali di ognuno.

Una questione a parte è poi quella legata al futuro di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis, approdati sull’Ultima Spiaggia dopo l’esito dei televoti. Entrambi hanno scelto di rimanere e portare avanti la loro avventura che, però, al momento sembra essere più complicata del previsto.

Tra i due, infatti, non c’è complicità: Dino, già molto criticato dagli altri naufraghi per la sua attitudine, non riesce a instaurare un rapporto con la ragazza che definisce “immatura”. Dall’altra parte, Ahlam risente della pesantezza di una convivenza a due con un personaggio che mette a dura prova la sua pazienza. Nel corso della puntata dell’11 giugno scopriremo come procede la loro permanenza e il loro futuro.

“Isola dei Famosi”, i nominati della settimana

Tra gli avvenimenti della puntata di mercoledì 11 giugno, oltre alla consueta prova leader, Veronica Gentili, insieme a Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, svelerà l’esito delle nomination della scorsa puntata.

Una votazione, tra nomi palesi e segreti, che ha decretato un rischio eliminazione tutto al femminile: al televoto arrivano infatti Loredana, accusata da alcuni compagni di apparire spesso costruita, rimanendo in un ruolo da attrice che non piace ai colleghi naufraghi, Teresanna e Jasmin, penalizzata dal brutto commento nei confronti di Chiara di cui si è lungamente discusso nel corso della scorsa puntata.

Quando e dove vedere “L’Isola dei Famosi”

La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda l’11 giugno in prima serata su Canale5. Il reality può inoltre essere seguito in contemporanea sulla piattaforma di streaming di Mediaset Play e sui social, attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti dei telespettatori che seguono la puntata in tv.

Il reality è comunque in diretta ogni giorno sui canali di Mediaset Extra, dov’è possibile seguire tutte le dinamiche in atto che culminano nella puntata in diretta.

A partire dalla prossima puntata, sono previsti due appuntamenti settimanali: lo show andrà in onda il lunedì e il mercoledì, accelerando l’avventura dei naufraghi e l’arrivo della puntata finale.