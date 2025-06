Fonte: IPA Simona Ventura

Una puntata movimentata, densa di avvenimenti, come proferito dalla stessa conduttrice, Veronica Gentili, quasi senza voce per una laringite acutissima: il quinto appuntamento dell’Isola dei Famosi 2025 è stato piuttosto intenso. Da una parte, la conduttrice stessa che è andata in onda nonostante l’infiammazione alle corde vocali, dall’altra Simona Ventura alza la voce per lei quando è il momento di “bastonare” i naufraghi. Nello specifico Jasmin Salvati, dopo le frasi infelici (ed è anche dire poco) su Chiara Balistreri. Le nostre pagelle.

Simona Ventura – voce del popolo – durissima contro Jasmin Salvati. Voto: 10

Lo sappiamo: il connubio reality show – attualità fa spesso acqua da tutte le parti. Non perché le storie vere non possano essere raccontate in televisione, tutt’altro. Ma il rischio di scivoloni e di frasi infelici, in un programma dove c’è troppa competitività, è così alto che fa quasi male, soprattutto a tutte le donne che sono state vittime di violenza e che hanno dovuto assistere alle dichiarazioni di Jasmin Salvati, naufraga dell’ultimo momento sbarcata sull’Isola dopo i ritiri. Il Codacons è intervenuto chiedendo la squalifica, ma alla fine la Salvati ha avuto la classica “lavata di capo” da Simona Ventura, che ha prestato la sua voce alla conduttrice.

Torniamo indietro: Jasmin Salvati arriva sull’Isola, poi accusa Chiara Balistreri di aver sfruttato quanto le è accaduto (è stata vittima di violenza da parte dell’ex, che è stato arrestato) per visibilità. La replica della Ventura è durissima: “L’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno sono morte 28, ad oggi. Capisci? Quasi 150 donne ammazzate per femminicidio. Troviamo Chiara che è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla. L’ha denunciato con un grande coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente a una che dà un messaggio del genere. Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Come ti permetti?”. Avremmo preferito, però, una presa di posizione molto più netta.

Veronica Gentili Capitana coraggiosa. Voto: 9

Non un 10, per un motivo: se la puntata dell’Isola dei Famosi fosse stata rimandata, noi spettatori avremmo capito. Non è mai bello lavorare quando si sta poco bene, e di certo in televisione la voce è una delle colonne portanti per comunicare con il pubblico in studio, da casa, con i concorrenti. Si è definita una Capitana, e lo è stata, assolutamente. Perché ci vuole coraggio ad andare comunque in onda, in diretta, e senza una vera e propria défaillance. Questa è la prima volta per la Gentili alla conduzione dell’Isola: speriamo non sia l’ultima. Forse gli spettatori sono stanchi nei confronti dei reality, ma quando c’è professionalità, è doveroso riconoscerlo.

Dino Giarrusso polemico, ma è la “realtà dentro i reality”. Voto: 7

Quando i naufraghi hanno ricevuto la notizia dell’eliminazione di Dino Giarrusso, che alla fine ha avuto la possibilità di scegliere tra l’Ultima Spiaggia o tornare a casa, nessuno si è detto infelice. Anzi. Il suo è uno dei nomi polemici di questa edizione, al pari di Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Tutti voluti in qualche modo dalla Gentili stessa, che ha portato la realtà nei reality. Giarrusso non si è di certo fatto molti amici all’Isola: infuriato contro Teresanna Pugliese, ha accusato quest’ultima di aver fatto Uomini e Donne. Polemico il “giusto”, quello che ci vuole, alla fine, per scuotere l’Isola e gli spettatori. E la Gentili ci ha visto lungo.

Il dolore di Mario Adinolfi

Quando la sorella si è suicidata, l’impalcatura di Mario Adinolfi è saltata. Sì, è il personaggio più controverso dell’Isola. E, no, non c’è un percorso di beatificazione in corso, come ha ripetuto la stessa conduttrice. Ha ribadito le sue idee, non ha perso le sue convinzioni. Nei giorni scorsi, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, che lo ha portato a prendere 5 kg circa l’anno: “Che si fa della vita quando una persona così cara ti ha detto non mi sei sufficiente, non mi servi a niente, non mi dai una motivazione per vivere?”. La sua esistenza è andata avanti come inno alla vita. E, per scelta, non ci sono voti per questi momenti che vanno al di là della televisione: pur pensando in modo diverso e sostenendo cause differenti, tutti conosciamo i dolori della vita. E a volte ce ne dimentichiamo.