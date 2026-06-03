Un posto al sole, le anticipazioni del 4 giugno 2026: la sorpresa di Damiano fallisce

Rosa è preoccupata e Damiano cerca di sorprenderla ma non tutto va secondo i piani: la trama di "Un posto al sole" del 4 giugno

Foto di DiLei

DiLei

Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Un posto al sole, le anticipazioni del 4 giugno 2026: la sorpresa di Damiano fallisce
Ufficio stampa Rai
Damiano e Rosa, "Un posto al sole"
Informazioni su DAMIANO Stagione corrente di Un posto al sole? Dettagli su Rai Fiction

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 3 giugno 2026

Mercoledì 3 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Scossa dall’attacco di panico che ha colpito Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia, consentendole di portare Leo con sé in viaggio. Nel frattempo, spronato da Marina, preoccupata per la crescente complicità tra i due ex, Stefano è chiamato a trovare la forza di recidere i legami con il proprio passato. Mentre spera di rintracciare Anna nel casale di famiglia, Alberto si imbatte in un incontro inaspettato. Deciso a porre un argine all’asfissiante invadenza di Cotugno, Guido lo affronta, ma scopre che l’impresa è più ardua del previsto.

Anticipazione della puntata del 4 giugno 2026

Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola; per sostenerla, Damiano decide di organizzarle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. Per Cristina è arrivato il momento di affrontare una nuova interrogazione decisiva. Intanto Marina attende che Stefano porti avanti il loro piano, mentre la vacanza a Barcellona non sembra aver aiutato Raffaele e Ornella a riavvicinarsi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole