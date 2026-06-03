Un posto al sole, le anticipazioni del 4 giugno 2026: la sorpresa di Damiano fallisce

Rosa è preoccupata e Damiano cerca di sorprenderla ma non tutto va secondo i piani: la trama di "Un posto al sole" del 4 giugno

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Ufficio stampa Rai Damiano e Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 3 giugno 2026

Mercoledì 3 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Scossa dall’attacco di panico che ha colpito Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia, consentendole di portare Leo con sé in viaggio. Nel frattempo, spronato da Marina, preoccupata per la crescente complicità tra i due ex, Stefano è chiamato a trovare la forza di recidere i legami con il proprio passato. Mentre spera di rintracciare Anna nel casale di famiglia, Alberto si imbatte in un incontro inaspettato. Deciso a porre un argine all’asfissiante invadenza di Cotugno, Guido lo affronta, ma scopre che l’impresa è più ardua del previsto.

Anticipazione della puntata del 4 giugno 2026

Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola; per sostenerla, Damiano decide di organizzarle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. Per Cristina è arrivato il momento di affrontare una nuova interrogazione decisiva. Intanto Marina attende che Stefano porti avanti il loro piano, mentre la vacanza a Barcellona non sembra aver aiutato Raffaele e Ornella a riavvicinarsi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.