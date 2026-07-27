Un posto al sole, le anticipazioni del 28 luglio 2026: la frattura con Roberto è profonda

Ufficio stampa Rai Roberto e Greta, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 28 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 27 luglio 2026

Nella puntata di lunedì 27 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo una giornata di tensione col marito, in balia di una gelosia accecante e indispettita dall’aria di superiorità di Greta, Marina si lascia andare a un gesto plateale contro la rivale. Ornella finalmente capisce quali sono i suoi reali desideri e Raffaele, dopo aver riassaporato la gioia del suo ritorno, le fa una proposta molto allettante. Guido e Mariella ricevono l’inaspettata visita di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.

Anticipazione della puntata del 28 luglio 2026

Il comportamento di Marina nei confronti di Greta provoca una frattura profonda con Roberto e rischia di avere conseguenze che la donna non aveva previsto. Diego scopre che Silvia sta cercando di tutelare la relazione con Ida e decide di agire allo stesso modo chiedendo aiuto a Giulia. Intanto Guido e Mariella ignorano i piani del barone Cotugno che, con la forzata complicità di Alfredo, appare sempre più determinato a conquistare Bice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.