Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026, il commento di Totti: “Lascia perdere…”

IPA Noemi Bocchi e Francesco Totti

Le voci di corridoio avevano ragione. Noemi Bocchi, ovvero la nuova signora Totti, è la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026.

Un’edizione che si preannuncia ricca di personaggi che certamente sapranno coinvolgere il pubblico di Milly Carlucci, come Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker fresca di nozze, Eugenio Finardi, cantautore che (almeno finora) è decisamente il nome più inaspettato, e Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi.

In attesa di conoscere il resto del cast di Ballando, la Bocchi ha condiviso il consueto video di presentazione su Instagram (con un ospite speciale).

Il messaggio di presentazione con Totti

“Ma che stai a fa, amo?”, esordisce così nel video di presentazione Francesco Totti, col suo inconfondibile accento romanesco. Noemi Bocchi è davanti al televisore: “Aspetta, guarda”, gli dice. Poi tenta di replicare il celebre moonwalk di Michael Jackson (una cosa semplice, insomma”: “Sembro lui?”. “Uguale, proprio”, risponde ironico il compagno.

A questo punto, la rivelazione. Dopo giorni di rumors a proposito della sua partecipazione al dancing show di Rai 1, è ufficiale: “Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle”. Noemi Bocchi è la terza concorrente confermata dai profili social di Ballando, anche se Totti non sembra convinto di questa scelta: “Ma stai a scherza? Lascia perdere, amo…“.

Poi un saluto al pubblico di Rai 1, in attesa di vederla cimentarsi nelle coreografie preparate dal Maestro che le verrà assegnato dalla produzione. Al momento non ci è dato sapere di chi si tratta, dal momento che gli unici Maestri confermati sono Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione insieme ad Andrea Delogu, e la new entry Gioia Giovanatti.

Il cast di Ballando con le Stelle prende forma

Come anticipato, Noemi Bocchi è il quarto nome scelto da Milly Carlucci per popolare il cast di questa nuova edizione del dancing show di Rai 1. Il primo concorrente confermato a Ballando con le Stelle, in ordine di apparizione, è stato Alessandro Matri, ex calciatore e compagno della showgirl Federica Nargi, che ha a sua volta partecipato alla gara danzante nel 2024. Dopo la splendida vacanza in Laos con la famiglia, per Matri arriva il momento di iniziare gli allenamenti…

Il secondo nome confermato è stato quello di Aurora Ramazzotti. Anche sul suo conto giravano già delle voci di corridoio a proposito della sua presenza nel programma, poi è arrivato il consueto video di presentazione. Ironico ovviamente, come lei. Una bella novità per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fresca di nozze con il suo Goffredo Cerza (che ha sposato lo scorso luglio in Sicilia) e già mamma del piccolo Cesare, nato nel marzo 2023.

Il terzo nome di questa nuova edizione di Ballando è stato, probabilmente, quello più inaspettato. Si tratta del cantautore milanese Eugenio Finardi, pronto a mettersi in gioco in pista a 74 anni e dopo una brillante carriera: “È incredibile. Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più? Ballando 2026 ci sarò anch’io!”, queste le sue parole entusiaste nel video di presentazione.