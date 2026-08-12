Ballando con le Stelle 2026, Eugenio Finardi concorrente ufficiale ma ammette: “Sono confuso”

Eugenio Finardi è il terzo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2026. Il cantautore entra nel cast dopo Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

IPA Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle

I rumors, alla fine, si sono rivelati giusti. Già da settimane si vociferava della partecipazione di Eugenio Finardi a Ballando con le stelle 2026 e adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Il cantautore milanese, 74 anni, sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci. Il suo è il terzo nome annunciato dopo quelli di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, mentre continua a prendere forma il cast che scenderà in pista nella prossima stagione.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, seguendo la formula scelta anche per gli altri concorrenti. E questa volta il gioco di parole era quasi inevitabile: “Dalla Musica ribelle alla musica da ballo”. Un modo per collegare uno dei brani simbolo della carriera dell’artista alla nuova avventura televisiva che lo attende.

Eugenio Finardi a Ballando con le stelle 2026, l’annuncio

La conferma è arrivata con un video girato in un ambiente decisamente più familiare al cantautore rispetto a una sala da ballo. C’è Eugenio Finardi che appare su un palco, durante le prove di un concerto, e racconta direttamente le sensazioni per questa nuova esperienza. L’artista è comparso raramente sul piccolo schermo e questo rende l’avventura su Rai 1 ancora più speciale.

“È incredibile. Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più? Ballando 2026 ci sarò anch’io”, dice davanti alla telecamera. Poche parole che restituiscono entusiasmo ma anche una certa preoccupazione per una sfida molto diversa da quelle affrontate durante la sua lunga carriera.

Finardi dovrà infatti abbandonare, almeno temporaneamente, la sicurezza del microfono per confrontarsi con passi, coreografie, allenamenti e giudizi della giuria. Un passaggio dalla musica suonata alla “musica da ballo”, come sottolineato ironicamente dallo stesso show.

La sua presenza rappresenta anche una delle scelte più curiose del cast: un artista con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle chiamato a mettersi alla prova in un territorio completamente nuovo.

Da Musica ribelle alla pista di Milly Carlucci

Classe 1952, Eugenio Finardi è uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana. Musica ribelle, pubblicata negli anni Settanta, è diventata il manifesto di un’intera stagione musicale e culturale, ma il repertorio del cantautore comprende anche brani come Extraterrestre, Patrizia e La radio.

Proprio la distanza tra l’immagine del rocker e quella del concorrente alle prese con valzer, tango e altri balli rende la sua partecipazione particolarmente attesa. E Finardi non nasconde di affrontare questa esperienza con sentimenti contrastanti: da una parte la felicità per una nuova sfida, dall’altra quel “terrorizzato” pronunciato nell’annuncio che lascia intuire quanto il debutto sulla pista rappresenti per lui un salto nel vuoto.

Non è ancora stato comunicato quale maestra lo accompagnerà durante il percorso. L’abbinamento con i professionisti sarà uno degli elementi da scoprire nelle prossime settimane, quando il quadro della nuova edizione sarà più completo.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2026

Con Eugenio Finardi salgono a tre i concorrenti ufficialmente annunciati per Ballando con le stelle 2026. Prima di lui sono arrivati i nomi di Aurora Ramazzotti e dell’ex calciatore Alessandro Matri.

Milly Carlucci sta dunque costruendo ancora una volta un cast capace di mescolare mondi e generazioni differenti: dalla televisione e dai social alla musica, passando per lo sport.

Una formula ormai caratteristica del programma, che punta anche sulla curiosità di vedere personaggi conosciuti in contesti completamente diversi da quelli nei quali il pubblico è abituato a seguirli.

Il debutto della nuova edizione è fissato al prossimo sabato 3 ottobre.