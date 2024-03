Chi è Clizia Fornasier, attrice e fidanzata di Attilio Fontana

Fonte: Getty Images Clizia Fornasier e Attilio Fontana

Modella, attrice, cantante, conduttrice e anche scrittrice: Clizia Fornasier è indubbiamente un talento dalle mille sfumature. Con Attilio Fontana forma una delle coppie più solide e unite nel mondo dello spettacolo. Galeotto è stato Tale e Quale Show di Carlo Conti, programma tv che ha cambiato la vita di entrambi.

La carriera di Clizia Fornasier

Classe 1986, Clizia Fornasier è nata a Conegliano, vicino Treviso. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella. Nel 2004, dopo aver ottenuto la fascia di Miss Veneto, ha partecipato a Miss Italia dove non è stata eletta la più bella d’Italia (quell’anno trionfò Cristina Chiabotto) ma Clizia non è passata di certo inosservata.

Tanto che l’anno successivo è stata chiamata a condurre su Rai1 alcuni speciali quali Anteprime: aspettando Miss Italia, Varietà e Super varietà. Nel 2007 ha iniziato a recitare: il suo debutto sul set è arrivato con il film di Fausto Brizzi Notte prima degli esami. Successivamente ha preso parte a tanti altri progetti sul piccolo e grande schermo.

Tra i tanti ha ricoperto il ruolo di Albina, la sorella di Guido-Pietro Sermonti, nella fiction cult della Rai Un medico in famiglia. Ha recitato inoltre in Tutti pazzi per amore, Grande, grosso e…Verdone, L’ispettore Coliandro, I Delitti del Barlume. Nel 2023 ha lavorato alla pellicola di Neri Parenti Volevo un figlio maschio e nel 2024 Il ladro di stelle cadenti.

Clizia Fornasier è pure una scrittrice, con all’attivo due romanzi pubblicati: Rajoda e È il suono delle onde che resta. Il 2013 è stato l’anno della svolta dal punto di vista professionale e privato. È stata scelta da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show (programma che le ha regalato la grande popolarità) e qui ha incontrato il grande amore della sua vita: l’attore e cantante Attilio Fontana (omonimo del Presidente della Regione Lombardia).

La vita privata di Clizia Fornasier, marito e figli

Clizia Fornasier è legata ad Attilio Fontana da oltre un decennio ma al momento la coppia non è ancora convolata a nozze nonostante la nascita di due figli e una romantica proposta di matrimonio. Fontana ha chiesto la mano della sua compagna di vita con un video che ripercorreva tutte le tappe della loro favola e “le ho scolpito un anello creato da me”.

Clizia e Attilio si sono conosciuti a Tale e Quale Show e da allora non si sono più lasciati. “Tutti i giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra. Con lui è stato la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%”, ha rivelato tempo fa la Fornasier.

I due attori sono genitori di Blu Francesco Pio, nato nel 2016, e Mercuzio, arrivato nel 2019. La Fornasier e Fontana hanno ammesso che in futuro vorrebbero un terzo bebè, magari una bambina. Prima di incontrare Attilio, Clizia è stata legata ad altri attori famosi. Dal 2007 al 2009 ha frequentato Raffaello Balzo mentre nel 2010 Giulio Berruti (attuale compagno di Maria Elena Boschi).