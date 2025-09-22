Clizia Incorvaia, quanto è alta: i segreti dei suoi look

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Clizia Incorvaia

Seguitissima sui social e molto presente nei salotti tv, Clizia Incorvaia si distingue sempre per il suo stile trendy e ultra-femminile. La popolare influencer ha dimostrato nel corso degli anni un gusto quasi impeccabile, anche grazie al suo passato nel mondo della moda: ma quanto è alta l’ex concorrente del GF Vip?

Clizia Incorvaia, quanto è alta

Nota per l’attività di influencer e la partecipazione a diversi reality, Clizia Incorvaia ha alle spalle un passato da indossatrice. Le misure dell’ex gieffina, in effetti, parlano chiaro: Clizia può infatti contare su una figura piuttosto slanciata, essendo alta 170cm.

Sui social così come nelle sue numerose apparizioni sul piccolo schermo, l’influencer siciliana ha spesso dimostrato di avere una vera e propria passione per i tacchi alti, che le permettono di guadagnare anche qualche centimetro in più. Le sue preferite sembrano essere le classiche décolleté a punta, ma non mancano nel suo guardaroba estivo anche sandali con cinturino sottile, zeppe e stiletto.

Nei mesi più freddi, invece, Clizia punta spesso su stivali cuissard sopra al ginocchio, estremamente sensuali e perfetti sia abbinati a jeans che a maglioni oversize. In alternativa, anche stivaletti alla caviglia con tacco largo accompagnano l’ex modella nelle sue uscite più casual.

I look di Clizia Incorvia

Nel corso degli anni Clizia Incorvaia ha dimostrato in più occasioni di curare con particolare attenzione il suo stile, sempre riconoscibile e trendy. L’ex gieffina predilige capi estremamente femminili come abiti midi o lunghi, ma anche jumpsuit e modelli aderenti per valorizzare la silhouette.

L’ex modella è molto apprezzata anche per i suoi outfit più casual e comodi, facilmente replicabili: per le sue passeggiate, la Incorvaia sceglie spesso jeans a vita alta, blazer oversize o crop top e delle immancabili sneakers, che possiede in diverse tonalità.

I suoi colori preferiti? In primis quelli pastello, con il rosa in cima alla lista, ma anche nero, trame animalier e denim. Insomma, quando si parla di outfit Clizia adora sperimentare: “Io sono un’eclettica, amo giocare con la moda e questo, negli anni, mi ha portato più volte a cambiare look. La mia icona di stile rimane Brigitte Bardot, ma ho avuto periodi in cui portavo cappelli a falda larga e cappottini anni Sessanta, ed altri in cui acconciavo i miei capelli in un caschetto platico, un po’ glam rock, un po’ Courtney Love“, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

Il passato da modella di Clizia Incorvaia

Anche se oggi Clizia ha trovato la sua dimensione sul piccolo schermo, in passato ha lavorato come modella e indossatrice. Proprio gli anni trascorsi a stretto contatto con gli esperti del fashion l’hanno sicuramente influenzata nelle sue scelte stilistiche, anche se le sue icone di riferimento provengono dal cinema del passato.

Tra le principali icone a cui guarda con ammirazione, Incorvaia cita Brigitte Bardot, Kim Novak e la Jane Fonda in A piedi nudi nel parco: “Ma per me l’ispirazione è tutto: sono le vetrine dei negozi, lo scambio con i miei follower”, precisa ancora l’influencer. Insomma, per carpire i suoi segreti di stile urge un ripasso di film cult, purché abbinato ad un po’ di sano scrolling sui social.