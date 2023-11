Stivali cuissard, must have della stagione: i più belli low cost da copiare alle star

Fonte: IPA/GettyImages Stivali cuissard: copia le celeb

Da sempre gli stivali cuissard – o stivali sopra il ginocchio – vengono considerati una calzatura sensuale e iconica. Si tratta di stivali che si estendono sopra il ginocchio e in genere raggiungono le cosce ( ecco perché il loro nome, dal francese cuisse, ovvero coscia).

Il merito per questa calzatura va alla mente geniale di Roger Viver, conosciuto come il Faberger della calzatura in quanto era in grado di creare scarpe come se fossero vere e proprie opere d’arte. I loro antenati, però, hanno origini ben più antiche: nel Seicento in Francia, i moschettieri di Luigi XIII utilizzavano delle calzature che coprivano fino alla coscia per andare in guerra. Pare che Viver fu ispirato proprio dai cosciali militari e diede cita al primo stivale cuissard all’inizio degli anni ‘60. Subito le dive del tempo come Brigitte Bardot e Jane Birkin contribuirono a renderli iconici e ancora oggi sono amatissimi dalle star.

Sono noti per il loro aspetto alla moda e talvolta audace, spesso indossati come pezzo forte in vari outfit. In realtà lo stivale cuissard può diventare sinonimo di grande eleganza e valorizzare la fisicità di ogni donna. Disponibili in diversi stili, materiali e altezze del tacco, possono essere abbinati a gonne, vestiti o persino jeans, rendendoli una scelta di calzature versatile e alla moda.

Sono da utilizzarsi solo per la sera? Sbagliato! Gli stivali cuissard sono perfetti per gli outfit di giorno, preferibilmente in pelle – anche scamosciati – dalle tonalità neutre, fino a spingersi al bordeaux, il verde oliva e bianco ottico, ma anche in stampa animalier o in denim.

Il nero, si sa, è un passepartout a tutte le ore. Per la sera si può osare con i modelli in vernice o in velluto. Se vuoi puntare tutto l’outfit su questo pezzo, puoi spingerti fino a varianti metallizzate o glitterate. Molto cool le tinte bold, come il blu elettrico, verde neon e l’arancio evidenziatore ( e non passerai di certo inosservata!).

Se sei a corto di idee, lasciati ispirare dai look delle hit girls del momento e corri ad acquistare i tuoi stivali cuissard. Scommettiamo che diventeranno il tuo stivale preferito?

Stivali cuissard bianchi come Kendall Jenner

Los Angeles è diventata fredda come il Polo Nord o Kendall non ha saputo resistere a questo abbinamento da vera diva di Hollywood d’altri tempi?

Non lo sapremo mai, ma questo look è tutto da copiare: pellicciotto (ecologico) coloratissimo che non lascia trasparire l’outfit sottostante e stivali cuissard bianco ottici con tacco comodo ma abbastanza alto da slanciare ancor di più le chilometriche gambe della bellissima modella dai capelli corvini.

Da Los Angeles è tutto, linea allo studio.

Fonte: GettyImages

Queen Helena Stivali cuissard bianchi

Stivali cuissard neri come Taylor Swift

Taylor Swift, la cantante pop, pop rock e country classe 1989, oltre ad avere una voce fuori dal comune ha anche uno stile che negli anni si è sempre più affinato, tanto che oggi può vantare uno stile personale davvero interessante. Ha di recente indossato questo look a New York per una serata tra amiche in compagnia delle altrettanto famosissime Selena Gomez, Gigi Hadid e Sophie Turner in un famoso ristorante giapponese a Manhattan. In mezzo a tante It Girls, Taylor è stata più che all’altezza della situazione.

Copiare questo look è davvero facilissimo: una minigonna stile collegiale dai colori neutri e maglia a maniche lunghe come una seconda pelle. Protagonista indiscusso, lo stivale cuissard che rende il tutto molto più audace e adatto anche alla sera. Il tacco è alto ma non troppo, per poter ballare tutta la sera. E così, con il minimo sforzo, puoi uscire con le amiche anche tu indossando lo stesso outfit della tua cantante preferita!

Fonte: GettyImages

Mjiasiawa Stivali cuissard neri

Stivali cuissard in vernice nera come Nina Zilli

L’abbiamo vista così in TV la nostra Nina Zilli ( pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta ) tutta piume e vernice come al Muline Rouge di Parigi: la bella cantautrice e conduttrice radiofonica italiana indossa un abito nero in raso che viene reso più frizzante dalle piume sia sulle maniche che sull’orlo del vestito. Gli stivali altissimi in vernice iper lucida non lasciano intravedere la pelle delle gambe e crea continuità tra scarpe e abito. Un look tutto da copiare in vista di capodanno, facilissimo da replicare e donante per ogni tipologia di fisicità.

Fonte: IPA

Only Maker Stivali cuissard vernice nera

Stivali cuissard in vernice nera come Olivia Palermo

A dimostrazione che gli stivali cuissard sono davvero versatili, ecco il look di Olivia Palermo indossato a New York ad una sfilata di abiti da sposa: lo stivale in vernice nera a punta super sexy è smorzato e addolcito da un abitino in crochet bianco e super romantico. L’attrice e modella sa sempre giocare abilmente con le proporzioni: sapevi che Olivia è alta un metro e sessantatré centimetri? Lo avresti mai detto? L’insegnamento da trarre è: non aver paura di accostare stili diversi, anche giocando con pezzi molto audaci, e impara a valorizzarti. La creatività, paga.

Fonte: IPA

Only Maker Stivali cuissard vernice nera

Stivali cuissard tinte bold come Veronica Ferraro

A volte osare con il colore può essere un’ottima idea, se sai come farlo. Veronica Ferraro, l’influencer italiana da un milione e mezzo di followers su Instagram, ama giocare con i colori accesi e con le stampe ed è sempre un passo avanti in termini di abbinamenti davvero cool. In questo caso ha abbinato degli stivati cuissard verdissimi con una gonna grigia metallizzata e un maglioncino a collo alto crop. Quanto più noioso sarebbe stato questo outfit con semplice stivale nero? Avendo osato con il colore, Veronica ha saputo innalzare il livello di coolness della sua serata fuori a Milano.

Vruptons Stivali cuissard verdi

Ora non ti resta che sperimentare con colori, forme, materiali, abbinamenti: gli stivali cuissard, in tutte le loro varianti, diventeranno dei validi alleati per tutti i tuoi outfit, dalla mattina fino a notte fonda.

