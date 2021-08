editato in: da

Amo gli stivali: che dici posso portarli per tornare in ufficio?

Gli stivali senza calze sono calzature perfette e molto furbe per il rientro: ci consentono di indossare le gonne sfoggiando le gambe abbronzate, ma senza soffrire il freschetto dei primi giorni autunnali. Ecco una serie di idee per abbinarli con stile in look da rientro, in ufficio ma non solo!

Come portare gli stivali senza calze al rientro: kombat boots

I kombat boots sono sulla cresta dell’onda da almeno un anno e questo autunno non accennano minimamente a mollare la presa. Se avete caviglie o polpacci sottili, potete tranquillamente indossarli con gonne anche sopra il ginocchio e aggiungere una felpa boyish per un look super easy. In alternativa, sdrammatizzeranno benissimo un abito lungo e svolazzante, rendendolo perfetto da città.

Come portare gli stivali senza calze al rientro: ankle boots

Li portano tutte… ma non sono adatti proprio a tutte. Sono ideali da indossare con la gonna corta se avete caviglie sottili, altrimenti meglio optare per una gonna lunga o per un paio di pantaloni cropped, magari in tessuto leggerissimo.

Come portare gli stivali senza calze al rientro: kitten heels

Kitten heels, cioè con il tacco a rocchetto. Sono un modello molto femminile, perfetto per l’ufficio: come renderlo anche cool e non rischiare l’effetto signora? Abbinatelo ad un trench dal taglio maschile, magari proprio in PVC e portatelo con una borsetta micro.

Come portare gli stivali senza calze al rientro: texani

Anche i texani sono un po’ un classico, che orna a corsi e ricorsi. Per evitare l’effetto cowgirl urbana, indossatele con un abito ladylike, in modo da creare un contrasto d’effetto. Potete restare su nuances tono su tono oppure optare per colori più carichi. Il mio consiglio, andando verso l’autunno, è quello di optare per sfumature come il bordeaux, l’oca, il marrone testa di moro, il verde bosco o il blu navy.