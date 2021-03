editato in: da

Gli stivali, contrariamente a quello che si può pensare, sono un capo molto smart per la primavera perché ci permettono di portare, anche senza calze, gonne, pantaloni corti e abiti sopra il ginocchio, anche se non abbiamo ancora le gambe abbronzate oppure se le temperature non sono ancora molto calde. Ecco qui un post con qualche idea di look facile da provare subito!

Stivali in primavera: come sceglierli

Nota dolente: non tutti gli stivali valorizzano tutti i fisici. Per dirla in altre parole, a ciascuna il proprio modello! Se avete polpacci o caviglie importanti, il mio suggerimento è quello di portarli alti fin sotto al ginocchio e di indossare quindi gonne appena sopra il ginocchio, oppure corte (mini) o ancora shorts, anche in denim. Altra nota importante: se le gambe non sono il vostro punto di forza, evitate le mezze lunghezze, quindi i gambali all’altezza del polpaccio, perché troncano drasticamente la figura. Ora vedremo qualche esempio pratico.

Stivali in primavera, come indossarli con stile: con shorts e cappotto

Se l’aria è ancora fresca, quindi è necessario indossare un capo spalla, perché non provare con un cappotto lungo da portare con shorts e stivali? Anche un paio di shorts in denim potrebbe essere un’idea glamour da indossare in città.

Stivali in primavera, come indossarli con stile: in versione Kombat con l’abitino bon ton

Se volete sdrammatizzare un abitino bon ton, provate ad indossarlo con un paio di Kombat boots, specialmente se le gambe sono il vostro punto di forza, proprio perché la loro altezza al polpaccio altrimenti penalizzerebbe la figura.

Stivali in primavera, come indossarli con stile: con gonna e colletto

Se amate il gusto elegante, ma vi piace l’idea di reinterpretarlo in modo grintoso, fate come Leia Sfez, it girl parigina che non sbaglia un colpo. Indossate un paio di stivali sotto il ginocchio, una minigonna a pieghe e poi una maglia dal taglio semplice e pulito, da impreziosire con un colletto, che potrete anche applicare separatamente.