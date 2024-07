Bagaglio a mano: le migliori valigie da portare sempre con te (in aereo e non solo)

Hai in programma di viaggiare in aereo? Nessun problema: ecco quali sono le migliori valigie da portare con te come bagaglio a mano

Fonte: iStock Bagaglio a mano: le migliori borse da viaggio

Estate, tempo di preparare le valigie per il prossimo viaggio: sai già cosa portare con te? Dopo aver scelto tutti gli indispensabili per la tua vacanza, non resta che mettere tutto in borsa. Ma attenzione: in aeroporto sono molto fiscali per quanto riguarda la normativa sui bagagli, e nella maggior parte dei casi il biglietto include solamente un bagaglio a mano. Se non vuoi pagare il supplemento per imbarcare la tua valigia in stiva, occorre acquistare la borsa giusta per viaggiare. Ecco come scegliere quella più adatta per ogni esigenza.

Le misure dei bagagli a mano

Ciascuna compagnia aerea ha regole ben precise da rispettare, in fatto di dimensioni del bagaglio a mano. C’è tuttavia una certa flessibilità, che consente di imbarcare un trolley un po’ più grande pagando solamente un piccolo supplemento. Vediamo quali sono le principali opzioni per poter partire in tutta serenità. Ryanair consente di salire a bordo solamente con una borsa da viaggio di dimensioni massime pari a 40X20X25 cm, non offrendo quindi ampia scelta ai suoi passeggeri. Con un piccolo supplemento, si può imbarcare un trolley di dimensioni massime pari a 55X40X20 cm, di peso massimo pari a 10 kg.

La situazione non è molto diversa per chi viaggia con Wizz Air: il bagaglio a mano deve misurare 40X30X20 cm, mentre il trolley (da caricare in cappelliera con supplemento) può avere come dimensioni massime 55X40X23 cm. Ancora, sugli aerei di Volotea ci si può imbarcare portando con sé un borsone di 40X30X20 cm, mentre le misure aumentano a 55X40X20 se si paga il supplemento per il bagaglio in cappelliera. Con easyJet, infine, è consentito salire a bordo con un bagaglio a mano di dimensioni pari a 45X36X20 cm, oppure con un trolley che misura 56X45X25 cm (pagando il supplemento).

Generalmente, al contrario dei vettori low cost, le principali compagnie aeree di bandiera europee sono più generose con i bagagli a mano. Qualche esempio? ITA Airways consente di imbarcare con sé un trolley di 55X35X25 cm e un bagaglio a mano aggiuntivo che non misuri più di 45X36X20 cm. Molto simile è la situazione per chi viaggia con Lufthansa: i passeggeri possono portare a bordo sia un trolley di dimensioni massime pari a 55X40X23 cm che un borsone dalle misure pari a 30X40X10. Il tutto senza pagare alcun supplemento, necessario solo per i bagagli da stiva.

Le migliori valigie e borse da viaggio

Dopo aver fatto una rapida panoramica delle regole sui bagagli a mano imposte dalle principali compagnie aeree (ricordiamo tuttavia che è sempre bene verificare le dimensioni massime sul sito ufficiale del vettore, per evitare spiacevoli equivoci), ora possiamo vedere quali sono i migliori modelli di trolley e borse da viaggio per poter partire serenamente per le prossime vacanze.

Il bagaglio a mano per Ryanair

Sei in partenza con Ryanair e vuoi sfruttare solamente il bagaglio a mano? Il comodissimo borsone di Narwey rientra perfettamente nelle misure consentite dalla compagnia aerea, dal momento che le sue dimensioni sono pari a 40X19X25 cm – così da andare comodamente sotto il sedile. Il bagaglio, disponibile in diversi colori, ha una fodera spessa e diverse tasche interne, per organizzare al meglio i tuoi oggetti da viaggio. Puoi inoltre usare la comoda tracolla imbottita per avere le mani libere durante gli spostamenti (soprattutto al check in!).

Borsone Narwey Il più comodo bagaglio a mano per Ryanair

Il bagaglio a mano per Wizz Air

La borsa da viaggio pieghevole di Spaher misura 40X30X20 cm, adattandosi perfettamente alle dimensioni richieste da Wizz Air: si può infilare tranquillamente sotto il sedile, per non avere alcun ingombro. Realizzata con tessuto impermeabile e molto resistente, ha una cerniera in metallo di alta qualità ed è leggerissima. Inoltre ha due tasche laterali per raggiungere facilmente i documenti, lo smartphone o la tua borraccia.

Borsa pieghevole Spaher Versatile e utilissima, rispetta le dimensioni massime di Wizz Air

Il bagaglio a mano per Volotea

Se ami la comodità del bagaglio rigido, la valigia a mano Anode TwinWheel è sicuramente quella che fa per te: disponibile in un’ampia varietà di colori, misura appena 40X30X20, quindi è perfetta da imbarcare sui voli di Volotea (ma anche di Wizz Air). È molto leggera e ha una capienza di 24 litri, consentendoti di trasportare tutto ciò che ti serve per un weekend fuori porta. Grazie alle due ruote, inoltre, si può spostare facilmente senza dover sollevare continuamente il suo peso.

Valigia a mano Anode TwinWheel Comoda valigia rigida da tenere sotto il sedile

Il bagaglio a mano per easyJet

Un po’ più grande, perfetto per contenere tutti i tuoi oggetti, lo zaino di Lossga misura 45X36X20 cm, rispettando dunque i requisiti richiesti da easyJet per il bagaglio a mano. Elegante e versatile, è la borsa perfetta per viaggiare in tutta comodità: all’interno ha diverse tasche separate, tra cui uno spazio per il laptop con fascia elastica, un vano inferiore per le scarpe e alcune zip dove inserire smartphone, documenti e altri oggetti importanti.

Zaino Lossga Uno zaino compatto e super versatile, perfetto per viaggiare con easyJet

Il bagaglio a mano per ITA Airways

Con ITA Airways si può decisamente viaggiare un po’ più comodi: la piccola valigia in ABS di Flight Knight misura 55X35X25 cm (maniglia e ruote incluse), così da poter essere caricata a bordo come bagaglio a mano. Il rivestimento rigido è antigraffio e impermeabile, inoltre è disponibile con combinazione a lucchetto per bloccare la zip. Il manico telescopico e le 4 ruote sono poi accessori fondamentali per chi si muove spesso in aeroporto.

Valigia in ABS Flight Knight Bagaglio a mano in rivestimento rigido, per chi viaggia molto

Il bagaglio a mano per Lufthansa

Anche con Lufthansa le regole per il bagaglio a mano sono più generose: puoi dunque optare per la valigia morbida di Cabin Go, che misura 55X40X20 cm (incluse maniglia e ruote). Disponibile in diverse varianti di colore, ha una capacità di 44 litri e un design robusto, per viaggiare in tutta tranquillità. Il telaio posteriore è rigido, mentre il tessuto del trolley è morbido e super resistente. Possiede due ruote per muoversi comodamente e una tasca piccola frontale dove tenere i documenti a portata di mano.

Offerta Valigia morbida Cabin Go Trolley compatto per viaggiare a bordo di Lufthansa (e tante altre compagnie)

