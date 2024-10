La puntata di sabato 20 ottobre di Verissimo è iniziata col botto. In studio assieme alla padrona di casa Silvia Toffanin, un trio tutto pepe, le “regine” del Grande Fratello: Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. E mentre la più giovane delle tre se la rideva, le due veterane del reality non hanno fatto che battibeccare, mettendo in mezzo anche l’assente Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini

Dopo essere stata una delle concorrenti più seguite della scorsa stagione, quest’anno Beatrice Luzzi del Grande Fratello è diventata opinionista, ma non senza intoppi. Il conduttore Alfonso Signorini, dal cervello fine e dalla lingua tagliente, non si risparmia in battute che, spesso, sfiorano il limite del dis-rispetto, per lo meno per la vittima di turno. “Ne accuso e ne assorbo tante, ma ci sono battute che non vanno fatte. C’è un limite” ha sbottato Luzzi nel corso della puntata di Verissimo.

“Non mi meritavo quella battuta di Alfonso” ha affermato l’opinionista in riferimento all’epiteto di “esperta di piumoni” affibbiatole nella scorsa puntata del reality show da Signorini (qualità per la quale Luzzi si è persino meritata un Tapiro). Luzzi si era già sfogata sui social, ma ha rincarato la dose nel talk show del weekend di Canale 5: “Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe. Ci sono momenti e momenti, ruoli e situazioni. Ci sono contesti in cui si possono fare”.

Beatrice lamenta anche l’indelicatezza di Alfonso, che l’ha presa in giro per le sue avventure sentimentali proprio la sera in cui entrambi i suoi figli erano presenti in studio: “Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine sottolineando il tema dell’amore che ho avuto al GF, penso che, come opinionista, ci sarebbe bisogno di rispettare il mio ruolo. Lì per lì ci sono rimasta male e sfido chiunque di voi a non rimanerci male. Io come madre ho provato imbarazzo”.

Cesara Buonamici a Verissimo difende il collega

E non solo per la sua avventura con il compagno di gioco Giuseppe Garibaldi, pare che Beatrice Luzzi sia stata canzonata dai colleghi anche per una questione ben più delicata. “Dopo vi siete fatti grasse risate” ha detto l’opinionista a Cesara Buonamici, riferendosi a quando diede in diretta l’ultimo addio alla suocera, quasi incosciente ma ancora in vita. La discussione tra le due voci del Grande Fratello ha proseguito per quasi l’intero siparietto a loro dedicato, con Buonamici che ha cercato in tutti i modi di smorzare la tensione, pur senza mai smettere di difendere il collega giornalista Alfonso Signorini.

Secondo l’ex volto del Tg5, Signorini “è professionale e serio, ma il pepe tra noi lo mette”. Per Cesara, è semplicemente “il gioco del Grande Fratello” e invita la spalla opinionista a viverla con maggiore leggerezza. “Tu l’hai presa storta sbagliando. – sono le parole della giornalista – Sono battute da Grande Fratello e si rimane nello scherzo. Non c’è nulla di irrispettoso nei tuoi confronti. Lei se l’è presa e ogni tanto se la prende. Lui l’ha fatto con ironia, Alfonso non aveva intento di cattiveria. Lui è divertente perché è svagato. Nessuno la vuole sminuire”.